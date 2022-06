Abusaba de su sobrina de 12 años y ella lo filmó: está prófugo desde hace dos años y ofrecen 4 millones de pesos para encontrarlo

Leandro Sebastián Martínez, un hombre que abusaba de su sobrina de 12 años, está prófugo desde 2020 luego de que fuera grabado mientras cometía el ataque contra la niña. Por ese entonces se pedía un millón de pesos, hoy, dos años después, la recompensa para quien pueda brindar información por su paradero aumentó a $4.000.000.

Desde el Ministerio de Seguridad se informó que Martínez, de nacionalidad argentina y DNI 26.800.160, está acusado de abuso sexual agravado por el vínculo y que se lo busca desde el 24 de enero de 2020. Quienes quieran dar información sobre su paradero pueden llamar al 134 de manera anónima, es decir, su identidad será resguardada ante posibles represalias.

El abuso de Martínez a su sobrina fue denunciado luego de que la niña lo grabara y tras años de ser atacada por el hombre. Los padres de la pequeña después de ver el video inmediatamente realizaron la denuncia en la Justicia y la Policía fue tras él, pero no lo encontró. Las imágenes del abuso, tomadas desde una cámara de seguridad que sus padres habían puesto en la habitación de la niña, fueron claves para que los adultos creyeran en lo hacía un tiempo expresaba.

Leandro Martínez, captado por las cámaras de seguridad en el cuarto de la nena, en un video clave para la Justicia Captura

Martínez, de 43 años, es marido de la prima hermana de Pablo, el papá de la víctima. Él y su esposa tenían una relación cercana con la menor, solían invitarla a dormir a su casa ya que ella era muy compinche con el hijo de la pareja, su primo.

El prófugo es empresario y cuenta con un buen pasar económico. Según la familia de la menor, a quien en la causa refieren como V., cuenta con ayuda de terceros para mantenerse prófugo desde hace ya dos años.

La orden de detención se emitió el 10 de enero de 2020, después de que se presentara el video captado en medio de una reunión familiar. Cuando se produjo el allanamiento de la Justicia en la casa del acusado , en el country Westón, ubicado en Francisco Álvarez, provincia de Buenos Aires, supuestamente él y su esposa se habían ido de vacaciones a Mar del Plata, pero habían dejado la puerta trasera abierta. Según los padres de la niña, alguien le avisó lo que ocurriría y se escapó.

El caso y el momento en que la niña habla

Fue la mamá de una compañera de clase de V. quien alertó a los padres a fines de 2018, cuando les hizo escuchar un audio de WhatsApp que la niña le había enviado a su amiga: “Hola, no sabés lo que me pasó, mi tío me tocó la cola y la chucha. Estábamos los cuatro en la cama y me desperté con él tocándome. Yo cerraba las piernas y él hacía más fuerza. Como que me quiso violar”.

Tras ello Daniela, la madre de la menor, y Pablo le hicieron escuchar los audios a la suegra de Leandro, el tío de la nena. Entonces la mujer les pidió, llorando, que no le dijeran nada a su hija porque estaba embarazada y ya había perdido cuatro bebés.

La publicación del MInisterio de Seguridad Ministerio de Seguridad

Cuando los Daniela y Pablo hablaron con V., les contó lo mismo y agregó detalles: en un momento del ataque gritó “tengo que hacer pis” y se fue al baño para interrumpir el abuso.

Más adelante, la menor relató lo que le pasó en una clase de Educación Sexual Integral (ESI). “A mí me pasa, mi tío abusó de mí”, dijo. “Se abrió un expediente. La maestra lo comunicó al gabinete psicopedagógico y derivaron la información a un centro de niñez, pero aún así, todavía entonces nos costaba enmarcar lo que había pasado en un hecho delictivo”, había explicado al respecto su madre.

“Cuando vi el video me cayó la ficha. Ahí se ve la situación cuando ingresan a la habitación de mi hija. Él la sostiene del brazo izquierdo, aparece una situación de tironeo, y mientras la tiene agarrada del brazo le toca la cola. Luego avanzan y él con las manos en la cintura empieza a descender hacia la vagina y la toca”, había relatado la madre en 2020.

Asimismo había indicado: “Cuando salen de la habitación, ves como ella se intimida, porque sabía que iba a venir la situación. Ahí ella se pone nerviosa, y le dice: ‘¿Viste que mis papás pusieron cámaras?’; él en ese momento observa una de las cámaras con cara de susto y vuelven al cuarto de ella. Allí la agarra del cuello para que no diga nada y se va”.

La investigación del caso está en manos de la fiscal Carina Saucedo, de la Fiscalía N 2 de Moreno -General Rodríguez, y la detención fue ordenada por el Juzgado de Garantías N1 de ese departamento judicial.