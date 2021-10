Acusan a jugadores de rugby de un club platense de atacar a golpes a un joven en la calle

A horas de que se realice la audiencia preliminar en el juicio a los ocho rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa, otro hecho vuelve a involucrar a jóvenes que practican ese deporte. Esta vez, un muchacho de 21 años denunció que un hombre, que estaría relacionado con un club de rugby platense, lo atacó ayer por la madrugada en City Bell. De acuerdo a las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, habrían sido unas seis personas más los atacantes que golpearon a la víctima, que estuvo inconsciente algunos minutos.

Según se desprende de la denuncia policial que hizo la víctima, y a la que accedió LA NACION, había salido de una fiesta cuando, en el cruce de las calles 474 y 30, comenzó a discutir con otro joven, al que identificó, y hubo golpes de puño. El otro joven le provocó un corte superficial en el dedo de la mano izquierda con una botella. El denunciante dijo que luego se fue a su casa y que el agresor le envió entonces mensajes de texto refiriéndole amenazas de muerte.

“Las investigaciones se orientan no solo al imputado sino a la posible participación de otros seis jóvenes de entre 21 y 25 años quienes podrían estar vinculados entre sí por jugar o simpatizar con el Club de rugby Albatros”, agregaron las fuentes. Los sospechosos se movilizaban esa noche en una camioneta blanco Hyundai Tucson.

En una filmación revelada por el diario local El Día se puede observar cuando un joven es increpado por varios más. La investigación quedó en manos de la UFI N.º 8 de la ciudad de La Plata, a cargo del doctor Hugo Tesón, que imputó al único joven denunciado formalmente por el delito de lesiones leves y amenazas.

El presidente del club, Ricardo Benavídez, dijo a El Día que el caso se encuentra en investigación interna. “El video no es muy claro, pero estamos tratando de verificar si es posible la identidad de los mismos, para confirmar o no si se trata de jugadores del club. De ser así, tomaremos las acciones correspondientes al caso”, afirmó el dirigente. “Por supuesto que, sean o no jugadores de nuestro club, repudiamos cualquier hecho de violencia porque creemos que no es la solución de ningún problema”, agregó.