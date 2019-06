Afirman que mataron al diácono para defenderse

Uno de los dos imputados grabó un video y dijo que la víctima intentó violarlo

Antes de ser apresado por el homicidio del diácono Guillermo Luquin, uno de los sospechosos grabó un video con un celular y denunció que el religioso lo agredió sexualmente y, junto con otro joven, lo mataron en defensa propia. Cuando los médicos legistas revisaron a los dos sospechosos, de 18 y 20 años, detenidos por el homicidio del diácono, hallaron lesiones en sus brazos, provocadas presuntamente durante una pelea.

En la grabación, difundida por la familia del imputado, el sospechoso, que actualmente tiene 18 años, expresó: "El diácono me acosaba desde que tenía 15 años. El fin de semana me contactó por la red Telegram y me invitó a que fuera a su casa porque se sentía muy solo".

Y agregó: "Le aclaré que iría con mi novio. Me dijo que no tenía problemas. Llegué a la casa a las 23.57. Me invitó un vaso de gaseosa y dijo que quería mostrarme unos cuadros en su pieza. En ese momento, mi novio fue al baño. Cuando llegué a la habitación encontré al hombre desnudo en la cama".

Los sospechosos fueron identificados por fuentes policiales como Roberto Céspedes, de 18 años, y su pareja Leonel Martínez, de 20, quienes fueron apresados por efectivos de la comisaría de Villa Galicia. La huella de Céspedes fue encontrada en un vaso.

"El hombre se sintió ofendido. Comenzó un forcejeo porque me quería obligar a tener relaciones. En medio de la pelea, lo empujé contra la cama. En ese momento, me bajó el pantalón y me manoseó. Al escuchar ruidos, mi novio salió del baño, fue a la habitación, se sumó al forcejeo para defenderme, pero aun así no logramos sacarlo de encima. Entonces, mi novio le sacó el cuchillo al diácono, con el que quería apuñalarme, pero el diácono lo tomó de la muñeca y logró llevarlo hacia la carótida", agregó el imputado en el video.