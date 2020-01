Agresión en Wilde: le dieron una paliza brutal a un chico de 15 años

El lugar del ataque. Con la patota pisándole los talones, Joel llegó hasta Yapeyú y Helguera, pero cayó bajo los golpes: le dieron patadas y trompadas y le pegaron con palos y botellas Crédito: Google Maps

Está en terapia intensiva desde la madrugada del domingo pasado; por ahora hay solo un detenido

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de enero de 2020

Desde el 18 de este mes, en cualquier rincón del país el homicidio de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell es un tema casi excluyente de conversación, no solo en cuanto a la responsabilidad de los agresores, sino también a qué hacer con los jóvenes y la violencia. Pero casi inmunes a ese debate, el sábado pasado una patota casi mata a Joel, de 15 años, en la localidad de Wilde, partido de Avellaneda.

Jésica, la madre de la víctima, dijo ayer que su hijo, que quedó internado en la terapia intensiva del Sanatorio Güemes, tuvo una mejoría. "Gracias a Dios el nene está evolucionando favorablemente, muy levemente. Hoy [por ayer] le sacaron el respirador y hay que seguir esperando".

La mujer indicó que Joel "tiene un golpe fuerte en la cabeza" y descartó que tenga un problema en la visión producto de un golpe en uno de sus ojos. "Hay que esperar que el cerebro se descomprima porque sigue teniendo coágulos en la cabeza. El hecho de respirar por sus medios es un avance buenísimo, me dijeron los médicos", relató.

Afirmó que cuando Joel escucha su voz "mueve los brazos, las piernas y hace quejidos". Agregó Jésica: "Él tiene muchas ganas de vivir, está lleno de vida. Tengo fe en que mi hijo va a seguir evolucionando porque es muy fuerte".

El ataque ocurrió el sábado a la noche, cuando Joel estaba con varios amigos en la puerta de la casa de uno de ellos y se acercó una patota integrada por al menos siete personas.

"Llegaron con palos, botellas y piedras. Los chicos salieron corriendo para un lado y Joel quedó solo, y fue entonces cuando comenzaron a golpearlo", relató Fernanda, tía del chico, que reconstruyó el hecho sobre la base de lo que le fueron contando amigos de su sobrino y vecinos de la zona.

"Mi sobrino pudo escapar, pero a las dos cuadras, en Yapeyú y Helguera, lo agarraron y lo volvieron a golpear". Fernanda sostuvo que el sábado a la tarde Joel había ido a jugar a la pelota con amigos a una plaza y habían discutido con otro grupo de jóvenes, más grandes que ellos. "Fue una pelea pequeña, pero uno de los jóvenes les dijo: 'Vamos a volver'", afirmó.

Se cree que son los que los atacaron más tarde y a Joel lo dejaron "prácticamente muerto en la calle".

Roberto Damboriana, abogado de la familia de la víctima, dijo a la agencia de noticias Télam que ayer declararon dos testigos en los tribunales de Lomas de Zamora.

"Por el momento hay un solo detenido, un joven de 17 años. Hoy [por ayer] se revisaron imágenes de una cámara que captó el momento de la golpiza". Damboriana precisó que son siete los imputados por "participación necesaria" y que tienen entre 17 y 35 años.

"Eran tipos grandes, no les importó la vida de una criatura. Me lo dejaron tirado en la puerta de mi casa, casi muerto. Le salía sangre del oído izquierdo como si fuera una fuente. También sangraba por la nariz y por la boca y no podía hablar; balbuceaba", dijo la tía de Joel.

La causa está caratulada como "tentativa de homicidio" y quedó a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 6, a cargo de Daniel Collado, del Departamento de Judicial de Lomas de Zamora.