Alemania desmanteló una de las mayores redes de pornografía infantil en internet, con ramificaciones en América latina

La policía de Alemania desmanteló una de las mayores redes de pornografía infantil del mundo, que contaba “con más de 400.000 miembros”. La “Boystown”, como era conocida, existía en la “deep web” desde el 2019. Entre los contenidos que se distribuían había videos y fotos en las que figuraban “imágenes de abusos sexuales graves contra niños muy pequeños”.

“La plataforma tenía un alcance internacional y servía para el intercambio de pornografía de menores entre sus miembros”, aclaró el comunicado de la policía alemana que consignó la agencia de noticias AFP. En el mismo se especificaba que, tras varios meses de investigación, tres alemanes de 40, 49 y 58 años fueron detenidos, acusados de haber sido los administradores de la plataforma de pornografía infantil y los encargados del seguimiento de los clientes.

Además, un cuarto sospechoso, también alemán, fue detenido en Paraguay, donde reside, a petición de las autoridades de Berlín. Sobre él pesaba una orden de detención internacional, por lo cual posiblemente será entregado en los próximos días a las autoridades alemanas.

El sitio funcionaba en la “deep web” o internet profunda, que es el conjunto de sitios y páginas webs y de bases de datos que los buscadores usuales, como Google, Mozilla Firefox y otros, no pueden encontrar y, por lo tanto, no indexan en sus motores de búsqueda. Es una parte de internet poco conocida, y como no es fácil su acceso, es utilizada para actividades ilegales, como el tráfico de drogas, de armas y la pornografía infantil.

A la pesquisa la llevó a cabo una unidad especial de la Policía germana, bajo la coordinación de la Oficina Europea de Policía (Europol). Además, contó con la colaboración de las policías holandesa, sueca, australiana, norteamericana y canadiense.

Eva Kühne-Hörmann, ministra de Justicia de la región alemana de Hesse, calificó la operación de “un éxito fantástico en la lucha contra la violencia sexual a menores”.

