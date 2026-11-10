Alerta por falsas páginas de donación: explotan historias reales de vulnerabilidad para desviar fondos a cuentas de estafadores

Las redes sociales y las plataformas de publicidad digital son utilizadas para montar escenarios de complejas maniobras de engaño que explotan la buena fe y la solidaridad de la población.

Un caso al que pudo acceder LA NACION y que tuvo como protagonista a una mujer llamada Marta (pidió reserva de su apellido), a quien una serie de coincidencias le despertaron la sospecha de que había sido estafada, sacó a la luz cómo opera esta modalidad delictiva. La captó un anuncio en donde se pide ayuda económica para, supuestamente, ayudar a un bebé nacido con “piel de mariposa” (epidermólisis bullosa). El anuncio está patrocinado en Facebook Ads y dice pertenecer a una supuesta organización no gubernamental (ONG) que solicita donaciones de dinero para ayudar a esa familia.

La inspección y el seguimiento de esta y de otras campañas similares revelan un patrón de irregularidades e inconsistencias institucionales. Como primera alarma, el sitio web principal promocionado, así como el dominio asociado, presentaban fotografías de pacientes robadas de otros sitios de internet.

Al mismo tiempo, a pesar de exhibirse como una entidad de ayuda humanitaria, según pudo constatar LA NACION esa supuesta ONG carece de registro como asociación civil o persona jurídica ante cualquier organismo estatal.

Por otro lado, la página está alojada en los servidores de una plataforma de desarrollo que no permite contar con una sede física verificable ni con datos institucionales transparentes.

El popular "cuento del tío" pasó de las calles a las pantallas PIXABAY

Hay más: para aparentar legitimidad y captar la confianza de los usuarios, los responsables mantienen presencia en plataformas de diferentes redes sociales a través de perfiles específicos y similares.

Asimismo, la organización promociona contenidos o productos a través de enlaces en diversos marketplace bajo una dirección web homónima.

LA NACION intentó comunicarse con los responsables de al menos tres de esas páginas mediante el formulario de contacto, pero no obtuvo respuestas. Incluso, en una de las páginas, ante el solo hecho de apretar el botón para enviar dicho formulario, aparece un cartel de “error de servidores”. El contacto es nulo.

Es más: este diario envió un mail en busca de dialogar con los responsables de la fundación “Tu ayuda salva”. Sin embargo, volvió rebotado y con el texto: “El mensaje no se pudo entregar. El sistema de nombres de dominio (DNS) ha informado que el dominio del destinatario no existe”.

Desde BTR Consulting, firma especializada en seguridad informática, comparten: “Circulan en Instagram, Facebook e incluso WhatsApp distintas variantes de campañas del tipo ‘Una esperanza para xxxx‘, supuestamente vinculadas a organizaciones de renombre. Sin embargo, presentan múltiples señales de riesgo que permiten advertir sobre la posible existencia de una estafa digital. En algunos casos, se trata de copias de campañas reales con modificaciones sutiles. Estas acciones buscan explotar la emoción y la sensibilidad del público”.

Esta firma analizó el caso de la Fundación World Champions —un caso análogo al que conoció LA NACION a través de una de las víctimas de la “campaña”— y detectó los siguientes indicadores:

Ausencia de respuesta por parte de la organización ante intentos de verificación realizados por terceros especializados.

Botones y secciones del sitio web que no cumplen ninguna función real, diseñados para simular legitimidad.

Datos del dominio deliberadamente ocultos mediante servicios de ofuscación.

Presencia de múltiples dominios similares, con variaciones mínimas entre sí.

Inconsistencias geográficas y lingüísticas: fundación declarada en Israel, redes sociales en ruso, hosting en España y datos fiscales en Portugal.

Correos electrónicos de contacto inactivos o configurados para no recibir mensajes.

Errores ortográficos graves en el sitio, un rasgo frecuente en esquemas fraudulentos.

Perfiles en redes sociales con escasa actividad, bajo alcance y comentarios deshabilitados.

La campaña exhibe patrones compatibles con estafas solidarias recurrentes, diseñadas para generar confianza y captar donaciones sin transparencia ni trazabilidad. Sobre la base de esa investigación, en BTR Consulting llegaron a la conclusión de que el sitio web de la Fundación World Champions podría considerarse malicioso y fraudulento.

Expertos recomiendan no sentirse presionado por donar de manera inmediata sin antes revisar la veracidad del sitio en cuestión y la campaña propuesta Freepik

Y amplían: “Tras el análisis de la campaña ‘ Tu Granito Ayuda’ , asociada a una supuesta donación para un niño llamado ‘Lucas’, se detectaron múltiples indicadores de fraude digital , en donde se da un uso de imágenes genéricas de niños hospitalizados, reutilizadas en distintas campañas; la ausencia total de datos de contacto o responsables verificables; la solicitud de donaciones a través de plataformas no destinadas a fines médicos y mediante alias/CVU publicados, fuera del sitio; la publicidad paga en redes para una causa solidaria; las múltiples páginas de Facebook con el mismo nombre, pocos seguidores y una única publicación cada una, y el dominio web mencionado que no cuenta con un sitio activo”.

Esto se replica en páginas similares. El formato es parecido y reiterativo: breves videos (o fotos) con fuerte impacto emocional que, junto a un texto que resume la historia , llegan a través de las redes sociales a diversas personas que, movilizadas por el drama que allí se cuenta, acceden a donar un determinado monto de dinero en ese mismo instante y a solo un clic de distancia.

La simpleza con la que una persona de buen corazón puede ser estafada activa las alarmas. Porque, una vez realizada la transacción, la gran mayoría de los que creen haber realizado una obra de bien se desentiende de la ruta del dinero donado. Hay casos (por ejemplo, un bebé con una supuesta enfermedad terminal o una abuela que supuestamente será desalojada en pocos días) en donde el alias del destinatario de los supuestos actos de beneficencia es el mismo.

El avance tecnológico juega a favor de los estafadores: la facilidad con la que hoy se puede realizar con IA un falso video de un bebé sufriente en una camilla de hospital, sumado a la lógica del algoritmo, que genera que una persona que se interesó por un determinado tema luego reciba decenas de publicaciones y/o publicidades de ese mismo rubro, edifica un espacio peligroso en donde cualquiera puede caer en la trampa sin advertirlo.

Y algo más preocupante: cuando la estafa queda expuesta, la mayoría considera que el tiempo que demanda realizar la denuncia correspondiente y los trámites posteriores es más valioso que el dinero perdido, por lo que opta por no informar lo ocurrido.

Una tendencia que se expande

Investigaciones especializadas llevadas a cabo por la firma de ciberseguridad Norton, alertaron en mayo de 2025 sobre la circulación masiva de esta modalidad de fraude en Brasil y su propagación progresiva hacia otros países latinoamericanos.

A diferencia de las estafas tradicionales orientadas a la sustracción de claves bancarias o datos personales confidenciales, este esquema criminal ataca directamente al dinero que los ciudadanos destinan voluntariamente para apoyar emergencias médicas o causas sociales .

Durante el primer paso, los delincuentes monitorean sitios web verificados, medios de prensa y publicaciones de entidades benéficas para sustraer fotografías, videos auténticos y relatos reales de personas o familias en situaciones de vulnerabilidad extrema.

A continuación, inician la propagación de los engaños, que se ejecuta principalmente en Facebook, Threads e Instagram con perfiles falsos o cuentas de usuarios legítimos que fueron previamente hackeadas.

Los perfiles dedicados a la estafa republican contenido diverso y acumulan interacciones antes de insertar los enlaces dirigidos a los portales falsos de recaudación.

Llegado a ese punto, los portales creados por los estafadores incorporan comentarios falsos atribuibles a supuestos donantes y ejecutan animaciones gráficas que simulan el ingreso de donaciones en tiempo real. Esto genera una falsa sensación de urgencia y comunidad, en donde también se incentiva a llegar rápido al “objetivo”.

Una vez efectuada la transferencia bancaria, la plataforma emite un mensaje oficial de agradecimiento, lo que provoca que la persona concluya la transacción convencida de haber ayudado a una causa noble.

Los delincuentes ejecutan en sus páginas web animaciones gráficas que simulan el ingreso de donaciones en tiempo real. Esto genera una falsa sensación de urgencia y comunidad Shutterstock - Shutterstock

Guía para hacer donaciones seguras online

Para realizar donaciones en línea de manera segura expertos recomiendan los siguientes pasos:

Verificar rigurosamente el origen y la reputación de la campaña.

rigurosamente el origen y la reputación de la campaña. Desconfiar de perfiles creados recientemente y de aquellas colectas que ejercen una urgencia extrema en realizar la donación .

de perfiles creados recientemente y de . Prestar especial atención a la seguridad de los enlaces, dominios y códigos QR.

a la seguridad de los enlaces, dominios y códigos QR. Nunca proporcionar claves bancarias, códigos de verificación, fotos del DNI, accesos remotos al teléfono celular ni instalar archivos APK o programas enviados por chat.

proporcionar claves bancarias, códigos de verificación, fotos del DNI, accesos remotos al teléfono celular ni instalar archivos APK o programas enviados por chat. Documentar la transacción.

Si se sospecha haber sido víctima de un engaño, hay que contactar de inmediato a la entidad bancaria o plataforma de pago para reportar la transacción, denunciar la cuenta en la red social correspondiente y cambiar las contraseñas si se expuso información de acceso.