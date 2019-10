Tras el operativo se detuvo a 18 sospechosos y se secuestró droga

Se habían instalado a la vera del río Matanza, a la altura de Gregorio Laferrere, a fuerza de amenazas, balazos y hasta, se sospecha, asesinatos. Una vez ganado el territorio, montaron una compleja estructura para controlar el lugar y dedicarse, sin problemas, a la venta de droga al menudeo. Tenían cuatro búnkeres. Nadie podía llegar a la zona sin someterse a un estricto sistema de seguridad interno donde se registraban las patentes de los autos que pasaban y hasta revisaban a todos los consumidores que iban a comprar estupefacientes para evitar un ataque de un grupo enemigo.

Además, para cruzar de un lado del otro del río y tener un rápida vía de escape, habían instalado un sistema de tirolesa. Eran los dueños de la zona y los vecinos estaban atemorizados.

Hasta, según fuentes judiciales, Kiko y Corea, dos de los sindicados narcos y que tenían a su cargo el manejo de los denominados "soldaditos", grabaron un video intimidatorio para difundirlo por Whatsapp a las bandas rivales. En las imágenes se observa a cuatro jóvenes arrodillados y se escuchaba la voz de un hombre, cuyo rostro no se ve, que dice: "Tengo una pistola, un 45 [por un revólver] y no sé si gasto balas o no. La situación es así: vos amenazas a mi familia pelotudo pero mi familia está en Paraguay. Pedazo de gil. La próxima que te encuentro te mato".

Pero en las últimas horas, la peligrosa banda quedó desbaratada. Tras una investigación del fiscal federal Santiago Marquevich y de detectives de la policía bonaerense 18 sospechosos fueron detenidos, la mayoría de nacionalidad paraguaya.

En los procedimientos se secuestraron 50.000 microdosis de LSD con la imagen de una cruz esvástica, entre otras drogas. La causa comenzó después de una denuncia de vecinos atemorizados por lo que sucedía en la zona.

"Era una banda con un gran poder de acción que se amparaba en lo inhóspito del lugar y contaban con postas de seguridad para detectar a la policía y con varias vías de escape, entre ellas, contaban con una tirolesa", dijo uno de los investigadores.

El sistema de tirolesa que habían instalado como vía de escape

En los procedimientos hechos en Laferrere, González Catán y Virrey del Pino, en el partido de La Matanza, hubo un intercambio de disparos entre la policía y los presuntos narcos. El tiroteo terminó sin que se registraran heridos.

"Además de comercializar LSD, también vendían paco y marihuana no solamente en el río sino que también abastecían a varios barrios de la zona", sostuvo uno de los jefes policiales que participó de los operativos.

Las dosis de LSD secuestradas por la policía bonaerense

Además del LSD, la policía bonaerense secuestró centenares de baguyos de marihuana, 600 dosis de paco, frascos de frascos de ketamina y precursores químicos.

En las próximas horas, los sospechosos serán indagados por el juez federal de Morón Jorge Rodríguez.

Según fuentes judiciales, además de la causa llevada adelante por el fiscal Marquevich, la Unidad Fiscal Temática de Homicidios Dolosos de La Matanza investiga una serie de asesinatos ocurridos en la zona.

"Era una banda muy violenta. En el río Matanza se encontraron cadáveres y ahora se están investigando esos homicidios", dijo una fuente judicial.