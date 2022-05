Antes de cruzar la frontera. Atraparon al hombre acusado de matar a su pareja y enterrarla bajo un piso de cemento

SANTA FE. El supuesto femicida de Granadero Baigorria, al norte del Gran Rosario, quien habría asesinado a su pareja, a la cual enterró en un pozo que luego cubrió con una losa de cemento, fue detenido esta tarde en la provincia de Misiones cuando, supuestamente, intentaba alcanzar un puesto fronterizo para dirigirse a Paraguay. Lo confirmó el Ministerio Público de la Acusación (MPA), aunque no precisó el lugar de la detención.

Según voceros judiciales, la detención estuvo a cargo de personal de Gendarmería y se produjo alrededor de las 16. De inmediato, la fiscal Marisol Fabbro solicitó el trasladado a Rosario del sospechoso para la correspondiente audiencia imputativa.

Gregorio Britez, de 52 años, era buscado desde esta mañana, luego de que el Ministerio Público de la Acusación (MPA), con evidentes pruebas de su participación en el homicidio de su pareja, Nora Escobar, de 43 años, divulgó un pedido de colaboración para dar con su paradero. A la par, ordenó que se cursara un pedido de captura a todas las fuerzas policiales del país.

El caso comenzó a resolverse ayer a mediodía cuando la fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Marisol Fabbro, ordenó el allanamiento de la vivienda que alquilaba la pareja, en calle Liniers al 1700, barrio Martín Fierro, de Granadero Baigorria.

En el inmueble, luego de un rastreo realizado por perros adiestrados, el cuerpo de Escobar fue encontrado enterrado en el patio, debajo de una losa de cemento. Horas después se comprobó que en el mismo lugar se encontraba el cadáver de su mascota, una perra Border Collie.

Tras el hallazgo, la fiscal solicitó a personal de Bomberos la extracción del cuerpo para ser enviado al Instituto Médico Legal para realizar la autopsia.

La investigación reclamada por diferentes marchas populares convocadas por Karen, hija de Nora Escobar, quien se enteró de su desaparición el 4 de mayo. Tras el desenlace, Karen le dedicó un mensaje al prófugo o Britez: “¡Te vamos a encontrar!”.

Como informó este diario, apenas se enteró de la desaparición de su madre, Karen emprendió una búsqueda desesperada que tuvo poca respuesta en la Justicia. A horas de que encontraran a su madre asesinada, Karen publicó una carta en su muro de Facebook que expresa todo su dolor e impotencia donde le dejó un claro mensaje a Britez: “¡Así como encontramos a mi mamá, te vamos a encontrar a vos!”, puntualizó.

Pero además, por medio de la carta de la joven, se conoció un poco de la conducta despectiva y manipuladora para con Nora de parte de Britez, características que se replican en casi todos los casos de violencia de género.

Karen siguió diciendo: “Bronca, bronca, mucha bronca. No puedo siquiera ver a mi mamá ahora por todo el tiempo que la tuviste en el patio de tu casa. Tirándole cemento directamente en el cuerpo. Siniestro y psicópata que sos. Cuando fui a preguntarte por mi mamá me quisiste hacer pasar. Estabas cocinando como si nada. Me dijiste: ‘Tu mamá está loca. Se habrá ido con otro a Córdoba!’. Caradura. Todo calculado. Fuiste de mi abuela a decirle que no pudiste dormir pensando ‘donde se habrá ido la flaca’. No, no puedo más de la bronca, impotencia, asco, repudio, saber que estuve hablando con vos . Y tenías a mi mamá ahí. Aparecé!!!. Da la cara. Hijo de p…. Y si no, escondete como las ratas. Seguí vendiendo las cosas de mi mamá. Igual te vamos a encontrar!. La hacías pasar por loca. Vos sos el loco de mierda. La vas a pagar. No puedo verla a mi mamá por última vez. Por tu culpa #gregoriobritez”, cerró.

Fuentes de la investigación comentaron a LA NACION que el primer fiscal que tuvo esta causa, Damián Cimino, solicitó un allanamiento en la casa de Britez el sábado pasado y lo citó para tomarle declaración en la sede de la Agencia de Investigación Criminal. Pero no lo detuvieron.

En ese operativo en la casa de Liniers al 1700, los pesquisas advirtieron una carpeta de cemento en el patio que era reciente, pero esa vez los perros entrenados de la Policía no detectaron nada.

El lunes, Karen organizó una marcha para reclamar por celeridad en la búsqueda de Nora. Al día siguiente, al mediodía, el caso quedó a cargo de la fiscal Fabbro, quien al interiorizarse de las medidas llevadas a cabo, pidió un nuevo allanamiento y esta vez ordenó romper el concreto del patio: pasadas las 23 de este martes hallaron el cuerpo de Nora junto al de su perra. Tenía heridas de arma blanca y su autopsia se llevará a cabo bajo el protocolo de femicidios.

Este mediodía, nuevamente vecinos y familiares de la mujer asesinada se manifestaron frente al Centro de Justicia Penal (Sarmiento y Virasoro, de Rosario) para exigir justicia por Nora bajo la consigna: “Para reclamar por el pésimo accionar del fiscal a cargo de la búsqueda de Nora Escobar. La falta de celeridad y perspectiva de género en la investigación que permitió la fuga del presunto femicida Gregorio Britez. ¡Queremos una Justicia que escuche a las mujeres!”.

Un par de horas después trascendió la detención de Britez, aunque no trascendieron otros detalles.

Según las normas vigentes, el sospechoso será trasladado a esta provincia y quedará detenido en Rosario, donde se impulsa la causa.