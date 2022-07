Arrestaron a cinco policías por una muerte durante un operativo

Otros cuatro policías neuquinos fueron detenidos ayer en el marco de la causa en la que se investiga el homicidio de un hombre de 32 años que fue baleado anteayer, cuando aparentemente intentó atacar a un grupo de efectivos que acudieron a una vivienda de la localidad de Villa La Angostura para realizar un procedimiento tras una denuncia.

Por el hecho ya había sido apresado otro efectivo, identificado como Víctor Hugo Muñoz, quien fue acusado por el delito de “homicidio agravado por ser cometido por un miembro de una fuerza de seguridad” de Robinson Gatica, y se le dictó un arresto domiciliario por tres meses, que cumplirá en la casa de su madre, según confirmó el Ministerio Público Fiscal (MPF) provincial en un comunicado.

Además, la Justicia imputó en otra audiencia a los policías David Ezequiel Cuevas, Erwin Alejandro Mora, Alejandro Bravo y Darío Luis González como coautores del mismo delito, y también se los benefició con arresto domiciliario.

El abogado defensor del policía Muñoz, Cristian Hugo Pettorosso, cuestionó a la fiscalía, a la que consideró que tiene “una postura injusta, sesgada, en perjuicio de la institución policial”, según consignó Télam.

“Los policías actuaron en protección” de una mujer y sus hijos que habían sido agredidos por el acusado y “en protección de su propia vida”, explicó el letrado, quien agregó que se trató de un “caso, gravísimo, donde la fiscalía imputa semejante crimen a los policías que cumplieron su deber”.

Sin embargo, Paola Chumuy, viuda de Muñoz, dijo que su esposo, quien estaba alterado por el consumo de “drogas”, ya no era peligroso ella le había quitado un cuchillo. “Forcejeamos y le saqué el cuchillo y me fui a lo de mi suegra. No habrán pasado más de diez minutos y empecé a escuchar muchos disparos y gritos. Vamos a ver si se lo llevaron y me encuentro a mi marido tirado en el piso, ya estaba muerto, esposado”, aseguró la mujer.ß