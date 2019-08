Arrestaron a uno de los jóvenes acusados de violar a una menor

El padre de la menor expuso pruebas del ataque Crédito: Imagen de tv

Los padres de la adolescente abusada señalaron que esta fue drogada por al menos tres personas durante una fiesta privada; solicitaron protección por amenazas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de agosto de 2019

Un joven de 18 años fue arrestado ayer como uno de los presuntos participantes en la violación de una adolescente durante una fiesta privada realizada en José C. Paz. Varios jóvenes habrían participado en ese ataque al aprovecharse de una víctima que había sido drogada. La investigación fue iniciada tras la denuncia efectuada por la madre de una menor de 14 años, que señaló el abuso sexual sufrido por su hija durante el último fin de semana. La detención estuvo a cargo de personal de la Sub DDI José C. Paz, que concretó la orden de arresto firmada por la UFI 14 de San Martín.

La madre de la joven denunció ante la Justicia que su hija fue drogada y abusada por al menos tres jóvenes en una fiesta a la que asistió el fin de semana último con sus compañeros de escuela en la localidad bonaerense de José C. Paz, y agregó que la familia fue amenazada, por lo que pidió custodia para la menor.

"Mi hija está contenida, pero necesitamos que nos pongan custodia porque nos están amenazando y tenemos miedo; encima que nos jodieron la vida nos están amenazando", dijo a la prensa Cintia, quien denunció el abuso el lunes pasado en la Comisaría de la Mujer, tras lo cual se dio intervención la UFI 14 de San Martín.

La madre advirtió que los agresores sexuales son conocidos porque "son del barrio" y aseguró: "Yo voy a ir hasta lo último, necesitamos justicia".

En tanto, Leonel, el padre de la adolescente, explicó que su hija "fue a una fiesta con sus compañeritos de escuela y dice que le dieron un vaso con una bebida. Creemos que burundanga [tal como se conoce popularmente una sustancia que logra reducir la voluntad de la víctima]; lo único que recuerda es que la obligaron a practicar sexo oral y que tres personas abusaron de ella", agregó el hombre, que vive en la localidad bonaerense de Grand Bourg, en el partido de Malvinas Argentinas.

Los padres de la adolescente atacada sexualmente indicaron que esa violenta agresión ocurrió el domingo pasado en una casa ubicada en la calle Juan Cruz Varela al 1200, en José C. Paz. "Lo que no puedo creer es que tengamos pruebas, testigos y estén sueltos fumando un porro en la esquina como si nada hubiera pasado", dijo Leonel. El hombre contó que en cuanto se enteró de lo ocurrido a su hija, salió a buscar a uno de los jóvenes que habría participado del abuso y al tomar su celular descubrió conversaciones con otros que daban cuenta de que algo había ocurrido con la menor. "Hay chats y audios entre ellos que confirman que algo pasó y que tienen que ocultarlo", agregó Leonel e indicó que su hija "está muy asustada". Advirtió que los agresores le dijeron que se callara "porque la iban a matar".

En las conversaciones que el padre mostró a la prensa se escucha que dicen: "No cartelees amigo, que estoy en un rebondi si se enteran".

Por su parte, Marcelo, dueño de la vivienda donde se realizó la fiesta, comentó a los periodistas que había autorizado a su hijo a que fueran los compañeros de escuela para "que no saliera a otro lado", aunque consideró que fue engañado al tomarse en cuenta la dimensión alcanzada por ese evento. "Me dijeron que venían compañeros de la escuela y llegaron más de 150 personas", afirmó Marcelo a Crónica TV. Y agregó: "Nunca me enteré de lo que pasó, hasta que una chica avisó por micrófono que la fiesta se paraba porque habían abusado de una nena".

El hombre indicó que había llamado al 911 en el momento de conocer ese ataque sexual. "Llamé a la policía, pero la fiscalía no vino a investigar. Yo los espero y me solidarizo con la familia".