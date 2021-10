Asaltaron dos veces en un día a una embarazada: “Me están cargando, otra vez no puede ser”

“Llevate lo que quieras, pero dejame bajar a los chicos..” El crudo relato pertenece a una mujer embarazada que fue víctima dos violentos asaltos a mano armada, en el partido de La Matanza, donde los ataques en modalidad “piraña” proliferan y están fuera de control.

En diálogo con LN+, Marina, la víctima, contó que está embarazada de 38 meses, y que sufrió dos robos e mismo día. El primer ataque de delincuentes ocurrió durante la mañana, cuando se llevaron su vehículo en la localidad de González Catán.

La pesadilla solo había comenzado. A las 22:25 fue interceptada por otro grupo de ladrones cuando dialogaba con una amiga.

Asalto "piraña" a una mujer embarazada y su familia en La Matanza

En ese momento, cuatro jóvenes amenazaron a las mujeres con armas de fuego. Una de las víctimas imploró desesperada para poder bajar a sus hijos, que estaban en el asiento trasero. El esposo de Marina buscó proteger a su familia y calmar a los delincuentes, que, finalmente, se escaparon con el vehículo.

“En el primer asalto pedí por mi bebé, y en este segundo pedí por mis chicos. La verdad que es increíble, uno trabaja todos los días para tratar de estar mejor y ve estas cosas por la tele, pero ahora me tocó a mi. Es terrible, no poder comprarte un vehículo porque llama la atención”, manifestó indignada Marina a LN+

“Uno tiene que volver a la normalidad y afrontar la vida, seguir adelante, para que los chicos no se traumen. Ellos están bien pero un poco asustados, estos últimos dos días no fueron al colegio. Mi nena de 8 años le pidió al padre que le ponga a la camioneta ‘los vidrios que no se rompen’ ”, añadió Marina.

La vecina de La Matanza explicó que el primer robo en el día lo sufrió en la localidad de González Catán, cuando se encontraba con la camioneta de cuñado. Pasó varias horas en la comisaría para concretar esa denuncia. Poco después sufrió el segundo asalto.

“Le dije a mi suegra (la otra víctima del asalto nocturno) que no me bajaba porque tenía tenía miedo. Cuando me doy vuelta y tenía el arma en la cabeza, pensé por un momento: me están cargando, otra vez no puede ser... A mi marido le gatillaron, las puertas quedaron trabadas y yo no podía bajar a mi nena, estaban muy alterados. Tengo que volver a trabajar, a salir, que hagan algo, que cambien las leyes por favor”, pidió la víctima.