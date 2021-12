Asalto brutal. Detuvieron al ladrón que molió a golpes a una empleada de un centro odontológico

Le pegó una trompada atrás de otra, con inusitada saña. Solo por una mochila. La víctima se resistió como pudo. Logró evitar que el asaltante se lleve lo que era suyo. Pero en su rostro persisten las marcas, los moretones, los cortes y la pérdida de piezas dentales que le dejó el brutal ataque. El impactante hecho ocurrió el jueves pasado, en el centro odontológico de Caballito en el que la víctima realizaba tareas de limpieza. En las últimas horas, el delincuente fue detenido en villa Fraga, en Chacarita.

El hecho ocurrió el 25 de noviembre pasado en CRO Dental, centro odontológico situado en Avenida San Martín 1970, justo en el deslinde entre Caballito y Villa Crespo. La víctima, identificada como Rosa, estaba baldeando, minutos después de las 7, cuando vio que un hombre joven que cargaba una bolsa de residuos había entrado para solo husmear y se había ido, volvió y fue hasta el recibidor, de donde manoteó la mochila de la empleada. Ella, entonces, reaccionó: le atizó un golpe con el escobillón y logró arrebatársela.

Brutal asalto en un consultorio odontológico de Caballito

Fue entonces que el ladrón se la llevó por delante a los empujones hasta dentro de uno de los consultorios, donde la arrinconó y le lanzó una andanada imparable de poderosos golpes de puño. Intentó volver a tomar la mochila, pero no lo logró por la resistencia de la víctima. Así que desistió y se fue a la carrera.

Rosa, tras la agresión que sufrió durante el robo en el consultorio oddontológico en el que trabaja

“No puedo creer cómo no me desmayé”, dijo, en un reportaje con El Noticiero de la Gente, de Telefe. “Hace bastante tiempo que trabajo ahí y nunca me había pasado algo parecido. Había dejado la puerta abierta porque estaba con baldes lavando la vereda. Lo raro es que no tenía nada para robar ahí. Solo mi mochila, que estaba colgada en el recibidor. Encima ni el celular tenía porque me lo había olvidado”, contó.

A pesar de la paliza, Rosa se mantuvo en pie, e incluso corrió al delincuente hasta la puerta, mientras intentaba atizarle algún golpe con el secador de piso que estaba usando cuando fue atacada.

“Las heridas seguramente con el tiempo sanarán, pero esta angustia que tengo no se va. Veo las imágenes y tiemblo. Tengo pánico de salir y no he podido volver a trabajar”, relató Rosa.

Tras la denuncia, tomó intervención la División Sumarios y Brigada de Prevención C6 de la Policía de la Ciudad. Gracias a las imágenes captadas dentro del consultorio, los policías pudieron reconstruir el derrotero del delincuente una vez que ganó la calle tras el fallido golpe. Cinco días después del hecho, cinco minutos antes de las ocho de la noche, los detectives policiales atraparon al sospechoso en Fraga al 900, en la Villa Fraga. Según explicaron fuentes policiales, llevaba puestas la misma mochila y las mismas zapatillas que el día del asalto.

La detención del ladrón que golpeó a una empleada de un consultorio odontológico en Caballito

El detenido, de 25 años, quedó a disposición del juez Martín Sebastián Peluso, que lo indagó y dispuso que siga preso.