Cristian contó cómo comenzó la pelea dentro del boliche y aseguró que a Fernando Báez Sosa lo sacaron pero estaba tranquilo

Ayer se conocieron nuevos testimonios sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa en la puerta del boliche Le Brique de Villa Gesell cuando hablaron varios de los patovicas que estuvieron dentro del local esa noche y que intervinieron al comenzar los disturbios.

Cristian Gómez fue uno de los trabajadores de seguridad que brindó su versión sobre lo que pasó en la madrugada del 18 de enero y contó: " Yo soy el primero en sacar a Matías (Benicelli), uno de los rugbiers. Salgo diciéndole 'chicos ya está, no hagan quilombo'".

Sobre las razones por las que debieron intervenir, dijo: " Decidimos sacarlos cuando una situación se vuelve peligrosa para el entorno. De repente se empiezan a golpear en el pogo y con el láser tratamos de tranquilizar. Veo a un compañero que va a calmar y voy como apoyo. Llego y me encuentro con un chico al que habían golpeado. Lo levanto. Calmo a otro".

Después, Gómez relató que en el momento en que decide sacar del lugar a Benicelli apareció Máximo Thomsen, otro de los imputados por el crimen, e intentó frenarlo. "Me pone una mano encima y me dice: 'A él no lo sacás'".

El llanto del seguridad que sacó a los rugbiers del boliche - Fuente: El Trece 02:34

Asimismo, explicó que decidió sacar a Benicelli porque lo vio golpeando gente: "De la nada veo que sale Matías a golpear a dos pibes, como una gacela, con una velocidad. No era una pelea de chicos normales, se notaba que estos pibes sabían de arte marcial o algo por la velocidad con la que golpeaban".

El patovica además contó que si bien no vio cómo sacaban a Fernando, sí supo que el joven de 19 años salió tranquilo y por la puerta de adelante. "A Fernando lo sacan bien, con dos de seguridad, no a los empujones. Yo sabía que eso no iba a terminar bien. Yo noté agresividad permanentemente", dijo en una entrevista con El Trece.

"Son unos cagones, no se hace eso, no tienen dignidad. Yo no sé dónde estaban los padres de esos chicos. En algún momento se ve que no estuvieron. Hoy Fernando no está. Hoy una mamá tiene que enterrar a su hijo y tirar tierra por última vez. Me pone mal de verdad", agregó Gómez entre lágrimas.

"Es un chico que no se pudo despedir de la mamá, me da bronca. Sentí impotencia en ese momento, yo tendría que haberme quedado afuera. Todos sentimos culpa", completó, conmovido.

Por último se refirió a la angustia que vivió en los últimos días por las versiones que señalaban a los trabajadores de seguridad por cómplices y dijo: "A mí nadie me entiende. No es así. A mi primo lo mataron en una misma circunstancia, él era seguridad en un campo y lo agarraron un grupo de pibes. Mi primo terminó en un aljibe".

" A nosotros nos quebraron, para mí murió la noche en ese momento", finalizó Cristian.

Más tarde, quienes rompieron el silencio fueron Alejandro y Carlos, otros dos patovicas de Le Brique. Uno de ellos, Carlos, fue quien sacó a Fernando del boliche: "Cuando mis compañeros traen a los chicos los recibo y los invito a retirarse. Le doy la mano a uno que me pide disculpas y les digo que se queden tranquilos, que al otro día podían regresar. Salían tranquilos. Fernando se fue a la vereda de enfrente para juntarse con los demás".

En su relato también aseguró que Fernando y sus amigos "no estaban buscando revancha" y aseveró que al momento de la pelea ellos no pudieron intervenir porque lo tienen prohibido, porque no pueden pasar la línea municipal porque es zona de acción de la Policía.

Por su parte Alejandro contó lo difícil que fue sacar a Thomsen, uno de los agresores, del lugar: "Entre dos no lo podíamos parar, era el más violento de todos. La pelea adentro habrá durado diez segundos. Los sacamos, llegamos a la puerta y llamamos a la Policía para que los calme".

Trasladados

Los diez rugbiers imputados por el homicidio de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell fueron trasladados esta madrugada a la unidad carcelaria 6 de Dolores y fueron alojados en la alcaidía del complejo, donde permanecerán sin contacto con los demás presos.

Llegaron a la unidad penal a las 5.30 en un móvil de la Policía provincial que los trasladó desde la Comisaría 1ra de Pinamar, donde los diez permanecían alojados. Tras su arribo a Dolores, fueron alojados en un sector separado del resto de la población carcelaria, para resguardar su seguridad, de acuerdo con lo publicado por la agencia Télam.

La alcaidía cuenta con una celda colectiva preparada para albergar a los detenidos, con cinco camas cuchetas y un baño con inodoro individual. Está situada en un primer piso entre los pabellones 9 y 10, donde se alojan los presos evangelistas, de escasa conflictividad: la zona es un espacio preparado para detenidos que aún no tienen la prisión preventiva.

La Unidad 6 de Dolores es uno de los penales que tiene mayor sobrepoblación de la provincia de Buenos Aires, admitieron los voceros consultados, quienes aseguraron que actualmente tiene alojados a 875 presos y trabajan cerca de 480 agentes penitenciarios. Dispone de 12 pabellones, 10 intramuros, 2 extramuros y el sector de alcaldía.