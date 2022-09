Tiene 15 años: asesinó a una adolescente, se fugó fácil de un instituto de menores y solo cayó después de un fuerte tiroteo

A “Martincito”, el chico, de 15 años, acusado de matar a una adolescente para robarle el celular, la libertad le duró 48 horas. El martes protagonizó una fuga de película del centro de detención de menores conocido como “El Castillito”, en el barrio El Dique, de La Plata. Anoche, regresó a la zona de Ingeniero Budge, donde el 1° de enero asesinó a Lara Fernández.

Junto con un cómplice “Martincito” le disparó a una mujer para robarle el automóvil. A bordo de ese vehículo, siguió con el raid delictivo e intentó robar un segundo rodado. A punta de pistola obligó a que el dueño del vehículo le entregara el automóvil. Pero, el asalto fue advertido por los policías que recorrían la zona a bordo de una patrulla que dieron la voz de alto.

Así comenzó una persecución y tiroteo que terminó cuando el cómplice del menor asesino chocó el automóvil contra un poste de luz. Durante la persecución, “Martincito” no dejó de disparar contra los policías. También abrió fuego contra los policías cuando intentaba escapar.

Ni siquiera el centro de detención para menores más estricto de la provincia pudo contener al menor asesino. Había llegado a ese Instituto de Menores hace un mes, debido a que existía el riesgo de que pudiera huir del Instituto Almafuerte, donde estuvo alojado en los días posteriores a su detención, en marzo pasado.

Ante la posibilidad de que regrese al barrio con la decisión de vengarse de aquellos que lo señalaron como el autor del homicidio de Lara, los efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora, habían comenzado a realizar una intensa búsqueda.

Lara Fernández, la víctima

La presunción de los investigadores policiales y del fiscal del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora, Ignacio Collazo, se cumplió anoche, cuando comenzaron a llegar mensajes de vecinos que alertaban que Martincito había regresado a Ingeniero Budge. Ahí lo detuvieron.

Debido a que tiene menos de 16 años, para la ley es considerado como “no punible” y no podrá ser sometido a un proceso y eventualmente condenado, por el homicidio de Lara.

“Martincito” es adicto a las armas y no duda en disparar. “Lo que no te mata te hace más cruel, más sanguinario y más hijo de puta”, expresa la leyenda que figura al pie de la imagen del Guasón que subió a su perfil de Facebook. En esa red social también publicaba fotos en las que se mostraba con pistolas y revólveres.

Eran las 6.30 del 1 de enero pasado cuando Lara y sus amigos fueron interceptados luego de festejar el Año Nuevo. “Martincito” y tres cómplices les cortaron el paso en la esquina de Falucho y Olmos, en Parque Barón, partido de Lomas de Zamora.

“Que nadie se mueva. Si alguien se mueve les damos masa”, gritó uno de los cómplices de “Martincito”. “Entreguen los celulares”, exigió otro de los ladrones. Lara se resistió. Cuando sus amigos giraron sus cabezas, después de escuchar el disparo, Lara estaba en el piso, inconsciente y sangraba por la nuca y la nariz.

Los cuatro asaltantes huyeron por Falucho en dirección a Estanislao Del Campo. Los atacantes quedaron grabados por cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes que consiguió la policía, luego que fueron difundidas por los vecinos, los agresores aparecían con la misma ropa que llevaban en el momento de asesinar a la estudiante, de 17 años.

Dos meses después, “Martincito” fue detenido por efectivos de la comisaría de Villa Rita. Antes de que le pusieran las esposas, disparó contra los ocho policías que rodearon la casa situada en O’Higgins al 1800.

El fiscal del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora, que investigó el asesinato de Lara, había solicitado su captura por considerarlo autor del homicidio agravado de la adolescente.

Si “Martincito” fuera mayor, podría recibir una condena a prisión perpetua, en caso que el tribunal que lo juzgue, en un eventual juicio oral, considere que fue el responsable del asesinato de Lara.

A partir de esta nueva detención, “Martincito” seguirá con una medida de seguridad en su contra, alojado e un Instituto de Menores que depende del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia bonaerense. Debido a que es un menor “no punible”, los chicos en conflicto con la ley penal no pueden estar alojados en cárceles comunes, sino en institutos donde son cuidados por celadores. Esta circunstancia provoca que de esos centros de detención no se escape solo quien no quiere.