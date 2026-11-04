Ataque homofóbico en Córdoba: un hombre agredió con un machete a una pareja y quedó detenido

Un hombre de 54 años quedó detenido este miércoles en Agua de Oro, Córdoba, por haber agredido con un machete e insultar con expresiones homofóbicas a una pareja. El hecho ocurrió en una calle del centro del pueblo y las víctimas denunciaron que se trata de un acoso sistemático que el agresor ejercía hace un tiempo contra ellos.

El episodio que derivó en la detención ocurrió el pasado martes 27 de octubre alrededor de las 11, cuando Nicolás y Juan, una pareja de comerciantes que administra un bar en La Granja, fueron a un local en la vecina localidad de Agua de Oro.

El comunicado del municipio de La Granja

Una vez allí, advirtieron que un hombre al que reconocían por una persecución sistemática que ejercía contra ellos estaba escondido detrás de un árbol.

“Hace dos años que estamos con una persecuta de una persona que ya no nos deja vivir. Es una homofobia asquerosa. Dice que a los ‘putos’ hay que cagarlos matando y que tienen que desaparecer de La Granja”, contó Juan.

Ese día, al notar la presencia del sospechoso, Nicolás empezó a filmar con su teléfono celular para registrar cualquier posible agresión.

En ese momento, el detenido sacó un machete del baúl de su auto y se abalanzó sobre ellos para atacarlos. “No lo mató de milagro”, relató Juan, en declaraciones al medio local La Voz del Interior, sobre la agresión recibida por Nicolás.

Según su testimonio, el agresor tiraba machetazos en distintas direcciones mientras varias personas que transitaban por el lugar intentaban intervenir para frenar el ataque. Durante la agresión, el hombre lanzó insultos homofóbicos y amenazó a una de las víctimas: “Puto de mierda, te voy a matar”.

A raíz de los golpes que le causó el arma blanca, Nicolás sufrió lesiones y tuvo que recibir asistencia médica. Más tarde, la pareja hizo la denuncia policial en la comisaría de Agua de Oro por los delitos de lesiones y amenazas.

Las víctimas señalaron que la agresión no fue aislada, sino parte de una serie de situaciones de hostigamiento continuas. Además, agregaron que el detenido acumula denuncias previas en la zona, entre ellas un episodio de amenazas contra empleadas de la cooperativa de La Granja.

Efectivos de la Policía de Córdoba llevaron a cabo un allanamiento en una vivienda del barrio Villa Animí, donde capturaron al acusado y secuestraron prendas de vestir junto con el machete que usó en el episodio.

Ante lo sucedido, la Municipalidad de La Granja emitió un comunicado en el que expresó un “repudio absoluto” y manifestó su “compromiso con la diversidad y los derechos de toda nuestra comunidad”.

En el escrito, la comuna repudió “enérgicamente los recientes hechos de violencia sufridos por dos vecinos pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+” y sostuvo que “ninguna persona debe sufrir agresiones por su orientación sexual o identidad de género”.

Finalmente, la gestión municipal puso a disposición su Área de Género y Diversidades para brindar asesoramiento y acompañamiento a los afectados.