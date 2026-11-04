Ataque homofóbico en Palermo: una fiscal pidió los registros fílmicos y busca testigos de las agresiones a mujeres trans

El ataque protagonizado por un grupo de ciclistas contra mujeres trans en los bosques de Palermo comenzó a ser investigado de oficio por la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 13 de la Ciudad, a cargo de la fiscal Andrea Scanga. La representante del Ministerio Público solicitó la recolección de material fílmico y, además, busca testigos del violento episodio.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. “En principio, se investiga el delito de lesiones agravadas por haber sido cometidas por odio a la identidad de género”, sostuvieron voceros de la investigación.

La fiscal Scanga dispuso una serie de medidas de prueba e investigación para identificar a los autores y demás personas que participaron en el ataque homofóbico.

“La representante del Ministerio Público Fiscal le solicitó al Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de la Policía de la Ciudad que envíe todas las filmaciones de las cámaras públicas instaladas en las inmediaciones de la avenida de los Ombúes y Andrés Bello y sus alrededores”, dijeron fuentes con acceso al expediente.

Para la investigación, dijeron las fuentes consultadas, sería de suma importancia que las víctimas se presenten ante la fiscal Scanga para relatar, de su propia experiencia, el ataque sufrido.

El ataque se conoció durante la noche del lunes pasado, luego de que los agresores lo filmaran y lo subieran en sus redes sociales para “presumir”. Pero se supone que todo se habría planificado semanas atrás.

La causa que tramita Scanga no es el único expediente que se tramita en la justicia porteña. La Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público de la Ciudad lleva adelante un expediente que se inició por las lesiones que habría sufrido uno de los agresores ante el intento de defensa de las mujeres trans.

En las grabaciones subidas en redes sociales se puede apreciar cómo los agresores utilizaron conos de tránsito para atacar a las víctimas.

“Dale, pu.., dale, travesti pu...”, insultaron los agresores a las mujeres trans que en los bosques de Palermo ofrecen servicios sexuales.

Jóvenes ciclistas coordinaron un ataque contra mujeres trans en los Bosques de Palermo: las agredieron y lo filmaron

Uno de los agresores hizo una publicación en su perfil de la red social Instagram, donde se burlaba del repudio generalizado que hubo sobre el ataque.

“Me dicen ahora el matatrans”, escribió y le sumó emojis de sonrisas.

Los violentos, en las publicaciones en las redes sociales, incluyeron descripciones provocadoras a los videos subidos. “A correr los trabas (sic)”, escribió uno de ellos.

En el streaming TUGO, la politóloga y referente de la comunidad LGBT, Gabriela Ivy, brindó detalles de lo ocurrido. “Fueron contra varias chicas trans que trabajaban en los bosques de Palermo. Organizaron para ir a ‘cazar travas’. Eran entre 50 y 60 chicos”, dijo.

Ivy informó que las víctimas se encontraban “traumatizadas” por lo ocurrido, y que una de ellas terminó con heridas cortantes en sus pies: “Que aparezcan 50 pibes en bicicleta tirando palos y piedras... Una de las chicas tiene el pie cortado con vidrios”.

Reportó que uno de los involucrados es oriundo de Bernal, mientras que otro es de San Martín. “No son chicos de un grupo de amigos. Esto fue premeditado. El grabarlo, el reunirse a cierta hora donde ellas empiezan a trabajar. Es muy probable que haya sido por Telegram, que después no queda nada registrado. Pero todavía no se sabe nada de cómo perpetuaron esto”, expresó.

Los ataques ocurridos en Palermo son de suma gravedad y no vamos a permitir que estos delitos queden impunes.



Los ministros de Justicia y de Seguridad ya están avanzando con la investigación para identificar a estos delincuentes.



Les vamos a caer con todo el peso de la ley. — Jorge Macri (@jorgemacri) November 3, 2026

Tras la repercusión mediática, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, condenó el ataque.

“Los ataques ocurridos en Palermo son de suma gravedad”, consideró Macri mediante un posteo en su cuenta oficial de X. “Los ministros de Justicia y de Seguridad ya están avanzando con la investigación para identificar a estos delincuentes”, dijo y agregó: “Les vamos a caer con todo el peso de la ley”.