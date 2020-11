Dieron de alta a Julieta María Antón, una de las mujeres agredidas ayer en un gimnasio de Palermo Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de noviembre de 2020 • 08:08

Marcos, el hermano gemelo de Sebastián Villarreal, quien atacó a cuchillazos a Julieta Antón y a Sofía Bovino en una escuela de danzas, indicó que se "solidariza con las víctimas" de Sebastián y relató que en los últimos tiempos lo había visto hablando solo y dijo: "Creo que el efecto de la cuarentena le hizo mal".

"No estaba obsesionado" aseguró Marcos a TN sobre la relación de su hermano con Antón. El hombre dijo que Sebastián, imputado por intento de femicidio y que está siendo sometido a pericias psicológicas, "nunca antes" había vivido momentos de violencia.

Por otra parte, el gemelo contó que la madre de ambos fue internada en un psiquiátrico cuando ellos tenían 12 años y que una vez lo vio hablar solo y eso le "llamó la atención". Al vivir con su abuela, en Berisso, contó que casi nunca salían.

"Su sueño era estar en un programa de televisión" contó Marcos a TN del hombre que además se había presentado en un casting para ser parte de Bailando por un sueño y no quedo entre los elegidos. "No se frustró por eso. Empezó de grande a aprender a bailar y sabía que no era profesional", explicó.

Marcos, dijo que su hermano se dedicaba a ser árbitro y estaba estudiando para hacer ropa y "ofrecerla en la televisión", mientras asistía a las clases de baile de Antón y Bovino en El Club de Danzas, en Belgrano.

El estado de Antón y Bovino

Julieta María Antón, la profesora de baile que fue atacada por Sebastián Villarreal, fue dada de alta en el Hospital Pirovano tras ser internada ayer por la tarde con heridas en diferentes partes de su cuerpo.

El momento de la detención de Villarreal 00:29

Video

Desde la cuenta de Instagram del estudio de danzas, también informaron que tanto ella como su colega y dueña del lugar, Sofía Bovino, se encuentran fuera de peligro y que ya se están tomando las acciones legales pertinentes.

En tanto, Matías Napp, exnovio de Antón y coach del ciclo de Marcelo Tinelli, El Bailando, publicó en su cuenta de Instagram "Día triste. Difícil de digerir. Por suerte Juli y Sofi están bien". Además, pidió Justicia por lo que ambas sufrieron al publicar la foto del agresor.

La publicación del colega y expareja de Antón, Matías Napp

El testimonio del hermano de Villarreal

El ataque

Así atacaba Villarreal a Antón y Bovino 00:48

Video

Antón, de 25, y Bovino, de 36, fueron atacadas ayer por la tarde por Villarreal, quien es alumno de ambas en el estudio de danzas El Club. Amigos y familiares de las víctimas relataron que Villarreal habría acosado en las redes sociales a Antón, que era su profesora. Esos testigos hicieron referencia a que en las últimas semanas había crecido el hostigamiento de Villarreal hacia la bailarina.

Durante el ataque, policías de la Ciudad acudieron al lugar alertados por los vecinos que llamaron al 911 y escucharon los gritos. Luego de intentar que el hombre soltara el cuchillo, uno de los agentes le disparó en el glúteo para que deponga su actitud amenazante.

El traslado de las mujeres heridas en Palermo 00:11

Video

Villarreal, quien se encuentra fuera de peligro, fue detenido y acusado por lesiones graves, agravadas por violencia de género. De todas maneras, la carátula podría modificarse a "intento de femicidio" en cuanto las víctimas puedan dar su testimonio en sede judicial.

Conforme a los criterios de Más información