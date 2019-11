Aún no logran identificar a una joven asesinada

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de noviembre de 2019

La mujer que anteayer fue hallada asesinada a golpes en la cabeza en unos pastizales de González Catán, partido de La Matanza, aún no pudo ser identificada. Sus huellas, dos anillos y la ropa son las únicas pistas. Fuentes policiales y judiciales informaron a la agencia Télam: "Su identidad aún es un misterio. Estamos esperando que a partir de las fichas dactiloscópicas que se le tomaron se la pueda identificar en alguna base de datos".La víctima, de unos 30 años, un metro sesenta de altura, tez blanca y cabello largo oscuro, no tenía ningún tatuaje. Como elementos distintivos pasibles de identificación, los forenses le sacaron del dedo anular de la mano izquierda dos anillos plateados durante la autopsia.En cuanto a las pocas prendas que llevaba puestas -de la cintura para abajo estaba desnuda-, se detalló que vestía musculosa negra, un chaleco gris inflable y un par de soquetes negros con vivos blancos.La autopsia confirmó que la causa de la muerte fue un traumatismo de cráneo con fractura de base y macizo facial, y que también tenía fracturado el tabique nasal. No fue violada.