Balearon a un joven para robarle y los vecinos juntan plata para pagarle la cirugía y salvarle la pierna

Elías Arrieta fue atacado el sábado a la tarde cuando salía de su casa, en Virrey del Pino. En la esquina de Joaquín Peña y Racunda fue interceptado por dos delincuentes que le robaron sus zapatillas y su celular. Luego, uno de los asaltantes le disparó a la rodilla derecha . La herida le destrozó la pierna; deben colocarle clavos y tornillos, y ni él ni su familia pueden pagarlos. Por eso, sus vecinos organizan colectas para reunir la plata que necesita para costear la operación.

“Fue el sábado a las cuatro de la tarde. Salía de mi casa y cuando iba por la esquina bajaron dos de un coche. Me robaron las zapatillas y el celular y además me dieron un tiro en la rodilla. Después, los ladrones escaparon y me dejaron tirado”, declaró Elías a LA NACION.

Tras ser herido, Elías fue asistido por su familia y trasladado a un hospital local, donde se le diagnosticó una fractura en la rodilla, producto del impacto de bala . Según informaron sus allegados, para su recuperación necesita una intervención quirúrgica que incluye la colocación de clavos y tornillos, cuyo costo es inaccesible para la familia. Esta situación llevó a vecinos y conocidos a movilizarse con campañas solidarias para reunir los fondos necesarios.

La comunidad del barrio no tardó en reaccionar ante el episodio de violencia. El Club Esperanza, una sociedad de fomento local, convocó a los vecinos a participar de un torneo relámpago de fútbol y penales cuya recaudación será destinada a cubrir los costos de la cirugía. El evento se realizará el viernes y contará con la participación de equipos barriales y de amigos de Elías, quienes buscan visibilizar la necesidad urgente de solidaridad.

Además de las actividades deportivas, se organizó una colecta virtual y se habilitó una cuenta bancaria para recibir donaciones. En las redes sociales, se compartieron mensajes bajo el lema “Todos por Elías”, donde la hermana del joven expresó: “ Solo quería pedir colaboración, aunque sea 10 pesos, para nosotros todo suma. Hoy necesitamos la ayuda de todos ”.

El ataque encendió nuevamente las alarmas sobre la inseguridad en González Catán. Vecinos relataron a LA NACION que en las últimas semanas hubo varios episodios similares en esa zona del partido de La Matanza. Aunque la policía intensificó los patrullajes, los habitantes del barrio insisten en que la presencia policial es insuficiente . Las cámaras que registraron el asalto muestran a los delincuentes sin cubrir sus rostros, lo que podría facilitar su identificación, pero hasta ahora no se reportaron avances significativos en la investigación.

El torneo solidario en el Club Esperanza se iniciará a las 18 y ofrecerá la posibilidad de realizar donaciones adicionales en el lugar. Los organizadores esperan que la actividad logre unir a la comunidad y recaudar el monto necesario para que Elías pueda acceder a la cirugía. Desde el club destacaron: “No sabemos si alcanzaremos el objetivo, pero queremos intentarlo. Entre todos podemos hacerlo posible”.

Los episodios de violencia como el que sufrió Elías reflejan una problemática más amplia que afecta a diferentes zonas del conurbano. Según datos oficiales, los delitos contra la propiedad y las personas han mostrado un incremento sostenido en los últimos meses. Aunque se han implementado medidas de seguridad como refuerzo de patrullajes y cámaras en puntos estratégicos, los resultados no han sido suficientes para revertir la sensación de inseguridad.

Elías se encuentra estable, aunque postrado debido a la gravedad de la lesión. Los médicos han indicado a este medio que la cirugía será determinante para su futuro, especialmente en términos de movilidad. Mientras tanto, en Virrey del Pino siguen organizándose en torno a actividades solidarias que no solo buscan ayudar al joven, sino también generar conciencia sobre la necesidad de prevenir estos hechos de violencia.

