Bárbara y Caterina, las dos turistas argentinas que murieron en el tripe choque en Brasil

La ciudad de Larroque, en Entre Ríos, sigue conmocionada por la muerte de Caterina Taffarel, de 18 años, y de Bárbara Rozansky, de 32 años, que murieron en un triple choque ocurrido este lunes en una ruta de Brasil. Al mismo tiempo se junta en una cadena de rezos por Natalí Benedetti, de 28, quien viajaba con ellas en el auto y se encuentra internada en grave estado en el país vecino.

Caterina y Bárbara habían ido de vacaciones a Brasil en un viaje organizado por los padres de sus novios, una familia conocida en Larroque, que tiene alrededor de 8000 habitantes y que por la tragedia decretó duelo local.

Las jóvenes estaban de vacaciones con sus novios y la familia de ellos Gentileza Diario Uno

Si bien Bárbara no era oriunda de Larroque, hacía un tiempo vivía ahí y estaba en pareja con Cristhian Benedetti, quien viajaba en un segundo auto junto con su hermano menor y sus padres. Debido a que ellos se encontraban más adelante, sobre la ruta BR 290 a unos 20 de la ciudad de Alegrete hacia Rosario do Sul, donde ocurrió el accidente, no vieron lo que ocurrió con el auto del resto del grupo, en el que manejaba Natalí.

Según se pudo reconstruir, por alguna razón el vehículo aminoró la marcha, fue colisionado por detrás y dio de lleno contra un camión. Bárbara y Caterina, que iban sentadas atrás, fallecieron en el acto.

Dos mujeres jóvenes

Los mensajes de dolor por la muerte de ambas se multiplicaron en los últimos días en las redes sociales, tanto por parte de familiares como de vecinos de Larroque.

Bárbara Rozansky

Bárbara, de 32 y quien hacía poco se había radicado en esa ciudad, en su cuenta de Facebook se presentaba como consultora en sistemas de seguridad y trabajaba en una inmobiliaria que promocionaba desde las redes. Además, era bailarina de tango, algo que dejaba en claro en cada posteo donde hablaba de ese baile o subía videos y fotos de sus presentaciones y de los shows que había presenciado.

Caterina tenía solo 18 años, era hija de Lorena Rodríguez y Beto Taffarel, un comerciante conocido en Larroque, y estaba de novia con el hermano menor de Natalí, Iván.

Publicación Familia Taffarel.

“Las personas que amamos jamás mueren, solo cambian de lugar. Se mudan a nuestro corazón”, dice un mensaje de una de las familiares de Caterina en su muro de Facebook. Además, entre los comentarios, piden por la recuperación de Natalí, que se encuentra en el hospital Santa Casa de la Caridad de Alegrete en estado grave.

Natalí Benedetti

Natalí, hija de Rodolfo Benedetti, un reconocido contador, siguió los pasos de su padre en cuanto a su profesión. Trabaja como consultora en contaduría y, según se puede ver desde sus redes sociales, ama a los animales ya que suele postear búsquedas de mascotas perdidas y cómo deben ser cuidados.

El día del accidente manejaba el Renault Sandero y tenía a su novio a su lado, en el lugar del acompañante. Como el joven estaba dormido, no recuerda lo que pasó. Hasta el momento se encuentra internado pero prevén que será dado de alta porque sufrió heridas leves. Tanto su familia como la de Natalí se encuentran en Brasil, esperando que el cuadro de la joven se revierta.