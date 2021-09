Berazategui: un adolescente de 17 años atropelló a una mujer con su moto y la dejó en coma

En un enfrentamiento de barrabravas de Berazategui de la facción del barrio Juan el Bueno y de un grupo rival, una mujer de 27 años resultó herida de gravedad y se encuentra internada en estado de coma inducido. Tras ser atropellada por una moto que huían de la policía, la víctima sufrió una fractura de cráneo.

Corría una picada, atropelló a una mujer y la dejó en coma

Todo comenzó a raíz de una pelea violenta que fue escalando y provocó la intervención de efectivos policiales en el Cruce Varela. Entre el caos de personas que querían abandonar la riña y otros que querían sumarse, arrollaron a Daiana Nacimento, que bajaba de un colectivo con su madre. El acusado es un joven de 17 años, que había llegado al lugar para sumarse al enfrentamiento con su moto.

Daiana se encuentra internada en el Hospital Evita Pueblo, de Berazategui, con fractura de cráneo y en un coma inducido. Los médicos desconocen cuál será el estado de la víctima una vez que despierte porque la situación es sumamente complicada y prefieren mantenerla de esa forma.

“Está en estado muy crítico y todavía no la pueden despertar. Cualquier camino es trágico: ya sea la muerte o las secuelas. Su vida no va a volver a ser la misma”, indicó Belén, la sobrina de Nacimento, en diálogo con LN+.

“Gracias a los testimonios de los vecinos, yo logré saber quién es este chico. Gracias a los testimonios, cuando llegaron los padres a los cinco minutos de lo ocurrido, el padre se quiso hacer el desentendido diciendo que su hijo le había sacado la moto. Después llegó la madre y lo insultó al padre porque dijo que había sido su culpa porque le había prestado la moto y él permitía que anduviera”, sostuvo Belén.

Y continuó: “Me dijeron que no es el primer accidente que tiene. Era habitué de andar a altas velocidades en la moto. Entonces yo voy a hacer responsable al padre. Si no puede pagar el menor, vamos a hacer que pague el padre”.