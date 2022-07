Brutal asalto en Mar del Plata: le robaron el implante coclear a una mujer hipoacúsica y ahora no puede escuchar

Una mujer hipoacúsica fue asaltada durante la noche del pasado viernes 8 de julio en el barrio Jardín de Peralta Ramos, en Mar del Plata. Los delincuentes le sustrajeron, entre otras pertenencias, parte de su implante coclear, un elemento imprescindible para poder escuchar y comunicarse con normalidad.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de una de las casas ubicada entre las calles Mario Bravo y Vernet. En las imágenes se observa como la mujer es abordada por dos delincuentes que le quitaron la mochila y el implante coclear sin resistencia de la mujer que se queda en cuclillas aturdida por la situación hasta que un vehículo se aproximó a ella.

El robo a la mujer hipoacúsica en Mar del Plata captado por las cámaras de seguridad.

La hermana de la damnificada comentó que “no fue el típico robo que te sacan la mochila. Ella es hipoacúsica y le robaron parte de su implante coclear y no le sirve a nadie más que a ella”, detalló. Además dejó en claro el alto valor del dispositivo y lo dificil que será para su familia volver a adquirirlo puesto que está valuado en casi veinticinco mil dólares.

Esgrimió que se trata de un elemento de gran complejidad y valor que hace a medida del usuario. “Si lo tiran por ahí y se moja, no sirve más. Si alguien lo encuentra, por favor que lo devuelva”, enfatizó. “Los ladrones no sabían que ella era hipoacúsica. Les pidió que le dejaran sacar los aparatitos del implante coclear de su bolso, pero no le dieron bola”, sentenció.

“Se está poniendo peligroso y hay hechos todos los días. Uno se termina acostumbrando”, explicó sobre el aumento de robos y asaltos en la zona y en la ciudad de Mar del Plata.

Qué es un implante coclear

El aparato es implantado en menores y mayores con un alto grado de hipoacusia GETTY IMAGES

Un implante coclear es un dispositivo implantado tras una operación que permite transformar las señales acústicas en señales eléctricas que estimulan el nervio auditivo. Una de las partes se coloca en el interior del cráneo mientras que la otra es visibles de manera externa. Es utilizado por las personas con alto nivel de hipoacusia y sordera para poder escuchar el ambiente y comunicarse.

El dispositivo de alta complejidad tecnológica es muy escaso a nivel mundial y hay menos de un millón de personas registradas con este implante. El elemento es manejado de manera remota con un control (uno de los elementos que le fue sustraído a la mujer marplatense) y sin ello no puede se utilizado. Además, cabe aclarar que el dispositivo es fabricado íntegramente para su portador por lo que no cuenta con valor de reventa.