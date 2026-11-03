Búnkeres usurpados, órdenes desde un penal y una granada activa: así cayó la banda del “Gendarme” en Ciudad Evita

Una organización dedicada a la comercialización de drogas que utilizaba viviendas ocupadas por la fuerza como centros de almacenamiento y distribución fue desarticulada en el partido bonaerense de La Matanza.

En cinco allanamientos simultáneos, los investigadores encontraron una granada activa que debió ser desactivada por especialistas de la Policía bonaerense, un importante arsenal, más de 3000 dosis de estupefacientes y cinco millones de pesos.

La investigación apunta a un hombre alojado en la Unidad Penitenciaria N° 2 de Sierra Chica como el presunto líder de la estructura.

Uno de los puntos de venta de droga funcionaba en Ciudad Evita y era conocido como “La Ventanita”, por la modalidad de expendio a través de una abertura de la vivienda. Según la investigación, frente a ese inmueble había otra casa ocupada por la fuerza y utilizada como centro operativo, de almacenamiento y de custodia de la organización.

Cómo cayó la banda de El Gendarme en Ciudad Evita

De acuerdo con las tareas de campo, las entrevistas vecinales y las vigilancias realizadas por los investigadores, la banda habría sido conducida desde la cárcel por Claudio Nahuel Jesús Ledesma Blanco, alias “el Gendarme” , de unos 30 años.

Desde su lugar de detención, el sospechoso habría mantenido comunicaciones con otros integrantes de la organización y les habría impartido órdenes, entre ellas la de desalojar violentamente a los ocupantes de viviendas mediante amenazas con armas de fuego.

El objetivo, según la pesquisa, era apropiarse de esos inmuebles para incrementar el patrimonio del presunto jefe y convertirlos en centros logísticos para la distribución de estupefacientes.

Con autorización judicial, efectivos de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Oeste I realizaron cuatro allanamientos en La Matanza y uno en la Unidad Penitenciaria N° 2 de Sierra Chica. Como resultado, dos personas —un hombre de 39 años y una mujer de 22— fueron aprehendidas, mientras que a Ledesma le notificaron su nueva detención en el establecimiento penitenciario.

Durante los allanamientos se secuestraron 2.526 dosis de pasta base y 515 dosis de clorhidrato de cocaína fraccionadas para su comercialización Prensa Gendarmería Nacional

En los domicilios se secuestraron 2526 dosis de pasta base y 515 de cocaína, ambas fraccionadas para su comercialización, además de cinco millones de pesos. También encontraron una escopeta calibre 12 cargada, una pistola ametralladora con la numeración suprimida, tres pistolas Bersa —una calibre .22 y dos 9 milímetros— y municiones de distintos calibres.

El inventario incluyó cuatro equipos de comunicación tipo handy, elementos para el corte y fraccionamiento de drogas, anotaciones y cuatro teléfonos celulares. También se incautaron dos chalecos antibalas con pedido de secuestro activo —uno por hurto y otro por robo— y una pechera con la inscripción “Policía”.

Uno de los hallazgos más delicados se produjo en la vivienda que, según los investigadores, funcionaba como centro operativo y de custodia. Allí, junto con las armas y las municiones, los efectivos encontraron una granada en condiciones de explotar.

Ante el riesgo que representaba el artefacto, se interrumpió su manipulación y se convocó a la Dirección de Explosivos de la Superintendencia de Seguridad Siniestral de la Policía bonaerense. Los especialistas aseguraron el área y realizaron un procedimiento específico para desactivarlo.

En paralelo, durante la requisa de la celda de Ledesma en Sierra Chica, se secuestraron tres teléfonos celulares con líneas activas y conexión de datos . La fiscalía investiga si esos dispositivos eran utilizados para mantener el contacto con los integrantes de la banda y coordinar las actividades delictivas desde el establecimiento penitenciario.

Ledesma cuenta con antecedentes judiciales. En 2016 había sido detenido en una causa por homicidio criminis causae en concurso real con homicidio agravado en grado de tentativa. También había sido investigado por su presunta vinculación con otros hechos violentos, entre ellos el asesinato de un policía ocurrido en 2015. La información oficial no precisa el resultado de todas esas actuaciones.

Los dos aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia federal. Interviene el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón, a cargo de Leonardo Julián Cano, en una causa por presunta infracción a la Ley de Drogas 23.737 y al artículo 189 bis del Código Penal.