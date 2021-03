Búsqueda de Maia: Sergio Berni se acercó a la protesta para hablar con los familiares

Mientras Maia Yael Beloso, de siete años, continúa desaparecida, las áreas de Seguridad de la ciudad y la provincia de Buenos Aires trabajan en conjunto para dar con su paradero, ya que a pesar de que la denuncia se hizo en la Comisaría Vecinal 9 C porteña, las últimas imágenes de la menor conocidas públicamente la captaron en una panadería de Ituzaingó con quien se supone es su secuestrador, Carlos Savanz, de 35 años.

“Vinimos porque la familia lo pidió, este no es nuestro distrito, pero estamos trabajando desde ayer en un esfuerzo conjunto con la Policía de la Ciudad”, aseguró el ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, quien llegó cerca del mediodía al sector de la Autopista Dellepiane donde familiares y vecinos de la menor piden por su aparición y mantienen cortada la traza de la ruta.

“Estamos trabajando, le expliqué a la madre, estoy en contacto permanente con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, estamos poniendo todos nuestros esfuerzos investigativos y trabajos de cámara por cámara hasta encontrar un lugar donde se pueda hacer un rastrillaje importante”, indicó Berni.

Berni sobre la desaparición de Maia: "Toda la policía está buscándola"

La niña junto al hombre fueron reconocidos, primero, a través de imágenes de Metrovías. Se encontraban en la estación del tren Sarmiento hacia Moreno, en el paso a nivel de Timoteo Gordillo y Rivadavia, y más tarde en la estación de Castelar, cerca de las 10.39 del lunes, el día de su desaparición.

“Sabemos que es buscar una aguja en un pajar, lo que no vamos a hacer es bajar los brazos”, dijo el ministro bonaerense, quien aseguró que, como es “prioridad”, toda la policía está abocada a la búsqueda. ”Es probable que esté por la calle”, deslizó.

Las imágenes de Maia registradas por las cámaras de Metrovías

Savanz era conocido por los padres de Maia, que vivían en situación de calle. El hombre le pidió a la mamá de la niña, el lunes por la mañana, si podía llevarla a buscar una bicicleta y la mujer accedió, ya que usualmente jugaban juntos cuando se encontraban. Al pasar las horas y ante el registro de que su hija no regresaba, la mujer realizó la denuncia policial, cerca de las 16.

“Tenemos un nombre y apellido [por Carlos Savanz] que muchas veces, no sé si es el caso, después no coincide con la realidad, entones hay que ser muy prudentes y poner muchas horas de investigación. La gente en situación de calle cambia la identidad, no porque sean terroristas, es su metodología. Tienen problemas en un lugar, entonces van a otro lugar con otro nombre”, dijo Berni.

En línea con esas declaraciones, ayer detuvieron a un primo de Savanz en Moreno, con quien comparten el mismo nombre. Sobre él pesaba un pedido de captura por trata de personas en otra causa, pero fue liberado, luego de aportar información sobre los lugares por los que se movía su familiar.

“El dato que aportó no era muy significativo para la investigación. Lo positivo es que a partir de que se nos entregó una foto, salimos rápido a buscarlo. Ni bien nos pasaron la foto de que podía ser la persona sospechada de haberse ido con la nena, lo buscamos por todos lados, lo encontramos en Moreno, pero era el primo”, contó el ministro de Seguridad, sobre la única detención que hubo, hasta el momento, en el marco del caso.

