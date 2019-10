En la Unidad 47 de San Martín se hicieron 160 mamografías

En el mes de concientización del cáncer de mama, 200 presas alojadas en dos cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) se realizaron estudios ginecológicos. También fueron atendidas agentes penitenciarias.

Las consultas médicas estuvieron orientadas a pacientes de entre 40 y 65 años (grupo etario de mayor riesgo). Pero también fueron atendidas mujeres de otras edades.

La iniciativa se hizo en el marco del Programa de Justicia Restaurativa "Reparar para no Repetir" que se desarrolla en las cárceles de la provincia de Buenos Aires y dirigido por la jueza de Ejecución Penal María del Carmen Rodriguez Melluso.

En la denominada Semana de la Salud de la Mujer, que se organizó junto a Fundación Avon y el Hospital Interzonal de Agudos Eva Perón, se realizaron estudios ginecológicos a casi 200 presas de las Unidades 46 y 47 San Martín del SPB y a agentes de esa fuerza.

Presas y agentes penitenciarias se hicieron estudios ginecológicos

Las consultas comenzaron el lunes pasado con la llegada del Mamógrafo Móvil de Fundación Avon/Lalcec a la Unidad 46, donde se atendieron 42 internas y tres agentes penitenciarias, y continuó martes, miércoles y jueves en la Unidad 47 donde se practicaron 160 mamografías a internas y a diez agentes penitenciarias, además de 60 PAP y 80 test de HIV-VRL.

La técnica radióloga Paola Gargano explicó: "El camión sanitario es la primera vez que está en una unidad penitenciaria y es un honor poder hacerlo. Lo importante de este estudio es que se llegue a detectar tempranamente el cáncer de mama. Hoy en día estamos haciendo los estudios a las internas que no se hacen una mamografía hace mucho tiempo así que están muy contentas. Vinieron a hacérsela casi todas y la verdad es un estudio que se necesita y a tiempo salva vidas".

Gargano junto a Marta Donia fueron las técnicas radiólogas a cargo del Mamógrafo Móvil. Una de las internas que se atendió, Sara Chegri, dijo: "Me parece muy bien porque lo necesitamos. Es la primera vez que me hago de los 68 años que tengo. Para mí es una nueva experiencia, nunca me hice en mi vida, está muy bien porque es un control para mí como para mis compañeras que también se han hecho".

Las pacientes debieron completar una ficha médica y pasar al consultorio a realizar el estudio mamográfico en sí y en algunos casos también una palpación. "Estuve muy bien atendida, muy bien tratada, vine de sanidad hasta el camión y ahí me hicieron la mamografía y antes me hicieron el papanicolau, todo completo", agregó Chegri.

La directora ejecutiva de la Fundación Avon, Florencia Yanuzzio, sostuvo: "Cuidar la propia salud y contar con acceso a los estudios es un derecho de todas las mujeres. Según el Instituto Nacional del Cáncer, en Argentina se producen 5.600 muertes por año por Cáncer de Mama, por lo que es importante tomar acción para que se garantice el cumplimiento de los derechos de todas las mujeres a acceder al control por excelencia para la detección temprana de la enfermedad".

Esta campaña de la Fundación Avon cumple 20 años de trabajo constante, que se reflejan en los más de 250.000 kilómetros recorridos y la realización de más de 150.000 mamografías gratuitas, donde más de 3.750 mujeres pudieron ser diagnosticadas a tiempo.

Paralelamente, en los consultorios de sanidad del penal, personal del Hospital provincial Eva Perón de San Martín, acompañados por personal de Sanidad penitenciaria, realizaron análisis de laboratorio, test rápido voluntario HIV y VDRL, y pruebas de Papanicolaou (PAP), también llamada citología vaginal, para diagnosticar el cáncer cervicouterino.

La directora del Hospital, Amelia Franchi, resaltó: "Vinimos desde el Hospital para hacer los PAP y AVON para hacer mamografías así que hemos unido médicos, ginecólogos y residentes para que las mujeres privadas de libertad y quienes trabajan acá en la Unidad puedan hacerse estos estudios, porque estamos además en el mes de octubre que es el mes de la prevención del cáncer de mama y del cáncer cervicouterino para que la gente tome conciencia".

Además de estas prácticas, los organizadores realizaron talleres de reflexión abordando la concientización sobre el derecho a la salud y el derecho a una vida sin violencia, donde se trabajaron temáticas de género, prevención de cáncer e importancia de actividades físicas, entre otras.

A esta iniciativa se sumó también un grupo de voluntarios de Hillsong City Care que organizó un spa para las internas en el SUM del penal donde se hicieron las uñas, peinados y masajes, simultáneamente en ambas unidades penitenciarias.