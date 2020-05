Alex Campo fue atropellado por un productor rural

Un chico de 16 años murió al ser atropellado con una camioneta 4x4 conducida por un productor rural , que luego intentó instalar la idea de que la víctima y dos amigos estaban robando en su campo de Cañuelas . El sospechoso, que quedó preso e imputado por homicidio agravado por alevosía, habría dicho: "Esto le pasó por querer robar".

Así lo denunció la familia de la víctima. "¡¡¡Toda una vida por delante!!! Un chico sano y bueno, no hay una persona que hable mal de él. No merecía morir, estaba cazando liebres. ¿¿¿Qué podía robar, pasto??? ¡¡¡Lo mató sin piedad!!!", sostuvo la familia de la víctima en una página de Facebook llamada Justicia por Alex Campo.

El hecho ocurrió ayer a las 7 en un campo cercano al barrio El Taladro, de Cañuelas. Alex y dos amigos, de 19 y 22 años, habían ido allí a cazar liebres.

"Íbamos tranqui [sic] cuando apareció la camioneta y nos quiso chocar a los tres. Encaró directo. Después lo dejó tirado como un perro. Nos dijo 'levántenlo y váyanse'", recordó José Cabañas, uno de los amigos de la víctima, al portal de noticias Infocañuelas.

En el mismo medio, Soledad, hermana de la víctima, afirmó: "Mi hermano fue a cazar liebres, como hace siempre. En un momento los amigos llamaron para avisar que Alex estaba tirado en un campo, lastimado. Cuando llegamos estaba muerto. El [productor rural] de la camioneta se quería escapar, así que cerramos las entradas para que no se fuera. Y cuando estábamos en el piso llorando a mi hermano nos miraba como si nada. Y a mi tía le dijo que eso le había pasado por querer robar. Pero es mentira, no tenían armas ni cuchillo ni nada. No había nada para robarse en ese campo, que es todo pasto".

El productor rural, identificado por fuentes del caso como Rodolfo Sánchez, de 57 años, quedó detenido, acusado de homicidio agravado por alevosía.

La fiscal Norma Pippo había solicitado la detención del productor rural y el juez de Garantías Martín Miguel Rizzo hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal.