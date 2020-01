Cárceles: Berni propone el sistema 1x1, un año de trabajo por un año de libertad

Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

Ante el problema de la superpoblación carcelaria, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, sugirió implementar el denominado sistema 1x1, que implicaría un año de trabajo productivo por un año de libertad.

"Estoy totalmente convencido de que tenemos que ir a un sistema como existe en Brasil, el sistema 1x1, un año de trabajo pero trabajo productivo, trabajo haciendo escuelas y viviendas por un año de libertad y en ese año el Estado debe ingresar con todo su esfuerzo para no solo enseñarle un oficio y una orientación sino también atender a la familia. Si el Estado no atiende a esas familias las atrapa la narcocriminalidad. De nada sirve hacer un esfuerzo si no tenemos una mirada integral", sostuvo el funcionario bonaerense en el programa Intratables.

Según Berni, "el 85 por ciento de los delitos importantes [graves] está protagonizado por personas que son reincidentes. Cuando hablamos de reformas estructurales hablamos de eso, hay que generar no solo reformas en el sistema de seguridad, sino también en el sistema penitenciario para que la persona que sale tenga la posibilidad de insertarse en la sociedad. Tenemos que tener una mirada inclusiva".

El exsecretario de Seguridad de la Nación también se refirió al hacinamiento de presos en las comisarías bonaerenses. "Tenemos casi 4300 detenidos para 1700 lugares, situación que genera un dispendio de recursos económicos y humanos que son necesarios en tareas de seguridad ciudadana".

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, recibió hoy en su despacho al responsable de la seguridad bonaerense, Sergio Berni Crédito: Ministerio de Seguridad

El funcionario bonaerense se reunió hoy con la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, luego de dos semanas en las que Berni criticó algunas decisiones de la encargada de las políticas públicas de seguridad del Estado. Tal como había adelantado Frederic en una entrevista con LA NACIÓN, continuará el despliegue de gendarmes en el conurbano bonaerense, en operativos preventivos de control que son reclamados por los intendentes.

Frederic y Berni acordaron articular un comando unificado para coordinar los esfuerzos de patrullaje en territorio bonaerense tanto de las fuerzas de seguridad federales como de la Policía de Buenos Aires. "Esa experiencia fue implementada en la provincia de Santa Fe con óptimos resultados" se consignó en un comunicado del Ministerio de Seguridad de la Nación.