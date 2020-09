El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco Crédito: Diarios Bonaerenses (DIB)

2 de septiembre de 2020 • 15:47

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, expresó hoy sus condolencias a Cristina Castro, tras la confirmación oficial de que los restos hallados hace poco más de dos semanas en General Daniel Cerri pertenecen a su hijo, Facundo Astudillo Castro, y aseguró que desde el gobierno provincial no se va a "encubrir a nadie" en relación con el caso del joven que fue visto con vida por última vez el 30 de abril pasado.

"No vamos a encubrir a nadie y vamos a aportar la información que se nos solicite", dijo el funcionario en declaraciones al canal de noticias C5N, tras lo cual aseguró: "No nos podemos permitir como sociedad no saber qué es lo que sucedido (con Facundo)".

El jefe de Gabinete provincial expresó su acompañamiento a Cristina Castro y a la familia del joven ante la confirmación oficial, hecha hoy por la Justicia, de que el cuerpo hallado el 15 de agosto pasado en el canal Cola de Ballena, en la zona conocida como Villarino Viejo, es el de Facundo.

"Estamos a disposición de la familia y de la Justicia y las fuerzas federales, preocupándonos de que la información sobre lo sucedido se conozca a la brevedad", destacó.

Bianco remarcó que la policía de la provincia "no participa" de la investigación y dijo que desde el gobierno bonaerense "no se va a encubrir a nadie", tras lo cual explicó que se pusieron "a disposición para entregar la información solicitada y acompañar en este momento difícil a la mamá de Facundo y al resto de la familia".

Finalmente, el jefe de gabinete del Gobierno de Axel Kicillof dijo sentirse "acongojado por esta situación".