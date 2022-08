Caso García Belsunce: una testigo afirmó que la exesposa de Pachelo hacía la inteligencia previa de los robos

“Éramos muy amigas”. Tiempo pasado. La relación se rompió después de un robo ocurrido en octubre de 2003 en un departamento de Palermo. Las víctimas fueron María Victoria Stupenengo y su marido, Marcelo Dorignac. El botín fue un reloj que el hombre había heredado de su padre y una suma de dinero en pesos y dólares. La mujer, casi 19 años después, no tiene dudas de que la inteligencia previa del plan criminal estuvo a cargo de Inés Dávalos Cornejo, la exesposa de Nicolás Pachelo, el exvecino del country Carmel, de Pilar, juzgado por el homicidio de María Marta García Belsunce .

Así lo sostuvo Stupenengo al declarar como testigo ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°4, a cargo del tercer juicio por el crimen ocurrido el 27 de octubre de 2002. El testimonio comenzó después de que Pachelo fuera retirado de la audiencia ante un pedido del fiscal Andrés Quintana, solicitud que fundamentó en el pánico de la testigo hacia el imputado.

“Nicolás era un tipo raro, bastante intimidante”, afirmó la testigo después de recordar que fue seis meses novia del hermano de Dávalos Cornejo.

Nicolás Pachelo, el acusado Rodrigo Néspolo

La relación era tan cercana que Dávalos Cornejo fue testigo del casamiento de Stupenengo. Y cada una es madrina de un hijo de la otra. “Éramos muy amigas”, sostuvo.

Pachelo no pudo ir a la fiesta de casamiento de Stupenengo y Dorignac. La celebración se hizo en el country Tortugas, el tradicional club de campo de Pilar donde el esposo de Dávalos Cornejo tenía la entrada prohibida.

“Nicolás me llamó para que intercediera ante el presidente del club para que pudiera ingresar, pero me negué”, sostuvo.

Cuando el fiscal Quintana le pidió que definiera la relación de pareja de su amiga, la testigo afirmó que no era normal. “Había tironeos y peleas”, agregó.

“¿Cómo continuó su relación con Dávalos Cornejo?”, le preguntó el fiscal Quintana. “Corté todo tipo de relación con todos cuando sufrimos un robo”, explicó la testigo. Un fin de semana de octubre de 2003 ingresaron en su departamento de Palermo y se llevaron, además del reloj que su marido había heredado de su padre, el resultado de una indemnización en dólares que había guardado en una caja de chocolates dentro del placard de su habitación.

“Me llamó Inés y le dije que nos íbamos a Tortugas [Country Club]. Cuando llamaba Inés te preguntaba todo. Hasta qué iba a hacer la mucama. Me llamó la atención”, sostuvo Stupenengo.

La testigo recordó que advirtió el robo cuando fue a buscar dinero a la caja de chocolates que tenía guardada en el placard. Antes no se había dado cuenta: en su casa no había ningún tipo de desorden. Su marido le dijo que revisara su mesita de luz y ahí descubrió que le habían sacado el reloj y dinero en moneda nacional.

“Yo estaba desesperada. Me llamó Inés y cuando le conté me dijo: ‘Voy para allá'. Lo primero que hizo fue decir: ‘fue la mucama, tenés que tener cuidado porque te roban’. Nicolás la pasó a buscar y se quiso solidarizar”, recordó Stupenengo.

Nicolás Pachelo, el acusado Ricardo Pristupluk - LA NACION

La testigo contó que en septiembre de 2003 fue a la casa de su amiga porque era el cumpleaños y bautismo del hijo más chico de Pachelo, que era su ahijado. Relató que dejó su cartera y su saco en una habitación.

“Pensé que había perdido las llaves y no cambié la cerradura. Después me llamaron dos amigas y me contaron de otros robos similares con el mismo modus operandi. Inés digitaba la parte de inteligencia, averiguaba todo. En el departamento entraron con mi llave. Me senté a hablar con ella y no me negó ni me confirmó, simplemente lo justificó a Nicolás, decía que era un jugador, que estaba enfermo. Desde ese día no tengo más relación”, afirmó Stupenengo.

La supuesta inteligencia de Dávalos Cornejo en los hechos delictivos que le endilgan a su exesposo también estuvo presente en el caso García Belsunce.

Durante la investigación del crimen del country se difundió un identikit de una mujer que habría estado en la casa de la víctima vestida con un saco de color rosa. Pachelo se refirió al tema en una de las audiencias del juicio: “Nosotros vivimos una tortura con el identikit, era un retrato de mi mujer. Fue hecho a propósito, con maldad”, dijo. Y sugirió que detrás de esas maniobras estaba la familia García Belsunce, que “tiraba la piedra, pero escondía la mano”.

El recital de Diego Torres

Stupenengo no era una testigo más. El día del homicidio de García Belsunce estuvo con Dávalos Cornejo. Fueron juntas a un recital de Diego Torres en el Luna Park y, después, Pachelo la llevó hasta su casa.

Días atrás declaró como testigo el periodista Pablo Duggan, autor del libro Perdón María Marta, en el que sostuvo la hipótesis de que el asesino era Pachelo.

Durante su declaración testimonial contó que durante la investigación para su libro se había entrevistado con varias personas, entre ellas, Stupenengo, y dio a entender que la mujer había declarado que había ido al recital con Dávalos Cornejo para no dejar a “tres chicos huérfanos” [por los hijos de su amiga y Pachelo].

No lo dijo, pero Duggan dio a entender que, el día del crimen, Pachelo fue a la casa de María Marta para alertar a su esposa de que la víctima regresaba antes de tiempo a su hogar. Que el exvecino de Carmel estaba preocupado porque era su mujer la que estaba dentro de la vivienda y no los exvigiladores, José Ortiz y Norberto Glennon, los otros dos acusados.

Pero hoy volvió a repetir su relato. “¿No pone para nada en duda de que haya estado en el recital?”, le preguntó el juez Federico Ecke, que cumple la función de presidente del tribunal. “Para nada, Inés [Dávalos Cornejo] fue al recital conmigo”.