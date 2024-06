Caso Loan | El abogado de dos detenidos apuntó contra la abuela del niño: dijo que tiene un santuario sincretista en la casa

Escuchar

Tras más de 10 días, la búsqueda de Loan -el niño que desapareció en el pueblo correntino de 9 de Julio- continúa sin dar indicios del paradero. Dos de los seis detenidos en la causa son el matrimonio de Mónica del Carmen Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez, quienes habrían ido a juntar naranjas junto al niño, su tío y otro grupo de pequeños. En este marco, su abogado, Marcelo Hanson, defendió la inocencia de sus clientes y aportó una nueva hipótesis propia que responsabiliza a la abuela del menor de cinco años.

“La señora, su actividad y ese santuario que tiene ahí, sus invocaciones y demás, le habían salido bien… No sé para qué lo utiliza, he visto un video y tengo experiencia en el tema por haber intervenido en el caso Ramoncito (un niño que fue asesinado en 2006 en una misa satánica). Tengo mis conclusiones y estoy trabajando con un licenciado antropólogo que me está asesorando y ya le di material para que analice ”, afirmó, en diálogo con LN+, en donde también refirió que lo que la mujer realizaba allí era “sincretismo”, una cruza de la religión tradicional católica con otras paganas.

Por otro lado, reiteró que el matrimonio conoció al niño y al resto de los involucrados el mismo jueves 13 en el que fue visto por última vez, pero que esa no era la primera ocasión en que Catalina, la abuela de la familia, los invitaba a visitar su vivienda.

Asimismo, se refirió al cambio de carátula en las acusaciones, que pasaron de ser por “abandono de persona” a “trata de persona”. “Desde un inicio hemos solicitado la citación a declarar de todos los que estaban en el almuerzo ese día, al igual que las pericias en los vehículos y las pruebas que se realizaron”, detalló.

“Había que abrir la causa, pero de ninguna manera las acusaciones son ciertas”, afirmó, sobre la pena que pesa sobre sus clientes. “Algunas cosas, a mi criterio, deberían haberlas pedido antes. Se pusieron a disposición a las fuerzas federales, pero cuando se solicitan las autoridades judiciales no son tan rápidas esas respuestas”, continuó.

Finalmente, se mostró de acuerdo con la hipótesis que comenzó a hacerse más grande en los últimos días y que sostiene que Loan podría haber sido vendido a una red de trata de personas . “Si uno conoce el lugar se da cuenta de que un niño de cinco años no sale por el aire volando, son más de 7 km de distancia de donde estaba, hay una ruta y los caminos son inaccesibles. Esta provincia tiene muchos casos de chicos desaparecidos”.

El cambio de carátula en la causa

Tras ocho días de búsqueda del niño de cinco años, la investigación tomó un giro significativo cuando el marco de la causa de movió de persona perdida y abandono de persona a “trata de persona”. Esto cambió radicalmente la dirección y el alcance que había tenido el operativo hasta el momento.

Con este nuevo enfoque, las fuerzas federales -que hasta el momento colaboraban en la búsqueda- tomaron el control de la investigación, y comenzaron a trabajar en conjunto con los Bomberos, fuerzas provinciales, Gendarmería y demás organismos que se encontraban en el lugar.

Además, este cambio también aportó un mayor control y vigilancia en las fronteras del país, ya que las autoridades se enfocaron en prevenir la posible salida de Loan del territorio nacional y trabajan en estrecha colaboración con agencias internacionales.

