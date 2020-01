Caso Soriano: "La editorial nos hizo saber que no va a publicar el libro"

"La editorial nos hizo saber que no va a publicar el libro", dijo la madre de la víctima 18:49

Un día después de que se conociera el proyecto de Daniel Lagostena, condenado a 22 años de cárcel por el homicidio y desaparición de su pareja, Érica Soriano, de publicar un libro para contar su "verdad" sobre el caso, María Ester Romero, la madre de la víctima, sostuvo que el dueño de la editorial contratada para imprimir el trabajo les adelantó que no lo iban a hacer.

"Uno de mis hijos habló con el dueño de la editorial y nos hizo saber que no iba a salir el libro. El libro no está impreso. El dueño de la editorial se acaba de enterar de que el autor [por Lagostena] está preso y no pudo firmar el contrato, que sí lo hizo la familia y eso es fraude", afirmó Romero en declaraciones al programa +Info de ln+.

Según un borrador al que tuvo acceso LA NACION, el libro se iba a llamar: La verdad sobre el caso Érica Soriano y contempla 110 páginas. La familia de Lagostena, que tiene 60 años y está preso en la cárcel Olmos, se había contactado con Editorial Autores de Argentina y había negociado una impresión de 200 ejemplares.

"El libro aún no existe dado que no fue publicado y el contenido se encuentra en poder de nuestros abogados que están revisando ciertos contenidos", habían explicado a LA NACION desde Editorial Autores de Argentina.

Soriano, de 30 años, fue vista con vida por última vez el 20 de agosto de 2010, cuando visitó a un obstetra junto a Lagostena. Estaba embarazada de dos meses y medio. En la hipótesis que elaboraron los investigadores, Lagostena asesinó a su pareja después de una discusión dentro de la casa en la que convivían, en Lanús. Allí le pegó y la joven murió en el acto por la caída, producto del golpe que le dio, y él utilizó su contacto con casas velatorias para hacer desaparecer el cadáver incinerándolo en el crematorio de Lanús.