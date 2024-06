Choque, vuelco y milagro. Un camión volquete impactó contra una camioneta utilitaria que terminó dada vuelta

Escuchar

Una mañana accidentada se presenta en el barrio porteño de Flores luego de un fuerte choque en el que un camión volquete impactó contra una camioneta utilitaria que volcó y quedó de costado sobre la esquina donde ocurrió el impacto.

Choque entre un camión volquetero y una camioneta utilitaria en la avenida Varela y Primera Junta, Flores sur Gerardo Soloduja

Según el parte oficial, el incidente vial ocurrió alrededor de las 10 de la mañana cuando el volquete chocó con un utilitario que terminó volcado en la avenida Varela y Primera Junta, en Flores. Hasta allí se desplazaron efectivos de la Comisaría Vecinal 7A de la Policía de la Ciudad y Bomberos de la Ciudad que fueron alertados por un llamado al 911.

A pesar del fuerte impacto, los dos ocupantes del utilitario volcado salieron por sus propios medios del vehículo y fueron asistidos por una unidad del Sistema de Atención Médico de Emergencia (SAME). Por su parte, los Bomberos desconectaron las baterías de los vehículos y llevaron adelante los trabajos para acomodar el vehículo que quedó de costado.

En tanto, el conductor del camión volquete no sufrió heridas y permanecía en el lugar del hecho.

Una funcionaria manejaba alcoholizada y quiso pagar una coima

Horas antes se conoció el video de una funcionaria de un partido bonaerense que chocó mientras manejaba con un elevado porcentaje de alcohol en sangre y, al ser descubierta, quiso pagar una coima a los agentes policiales. La protagonista de la historia es la subsecretaria de Desarrollo Comunitario de General Rodríguez, llamada Paola Szchur quien pidió “arreglar” el caso.

El incidente vial fue difundido por el medio provincial LN Noticias, que accedió a las imágenes del momento posterior al choque sobre la Ruta 7 donde el Chevrolet Corsa blanco, que conducía Szchur, se cruzó de carril e impactó contra una camioneta Blazer.

Al llegar los policías y practicarle el test de alcoholemia, el mismo arrojó que la funcionaria tenía 3,21 mg de alcohol en sangre. Por esto y las heridas provocadas al conductor de la camioneta, la mujer fue demorada. En las imágenes se permite oír como la subsecretaria balbuceaba palabras, buscaba evitar el control policial e incluso les propuso un “arreglo”.

Antes de soplar la pipeta, la funcionaria dijo: “Lo podemos evitar [al control], escuchame, podemos evitarlo, ¿No? ¿Podemos arreglarlo de alguna manera? ¿Sabés quién soy yo?, ¿Sabés que no, no? Dale, dale”. Además, según el testimonio de los efectivos en el lugar, la mujer buscó dilatar el trámite el mayor tiempo posible.

“Con la señora no se podía hablar porque está alcoholizada. No quise arrimarme porque iba a ser para discutir, no quise renegar. Me parecía que no se dio cuenta de que había chocado”, dijo Juan Ortíz, dueño de la camioneta.

