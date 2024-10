Cinematográfico golpe comando en un banco: los delincuentes rompieron un vidrio y se llevaron dinero de la bóveda

Escuchar

Al menos cinco delincuentes protagonizaron ayer un cinematográfico robo, tipo comando, en un banco de capital bonaerense, tras abordar a los siete empleados de la entidad financiera y obligar a abrir el tesoro para llevarse el dinero que se encontraba allí.

Fuentes policiales informaron que en estas últimas horas se realizó un arqueo de caja y se determinó que en total sustrajeron 3.858.442,48 pesos, una suma baja si se tiene en cuenta que se trata de una entidad bancaria.

El hecho se produjo cerca de las 16:00 de ayer en una sucursal del Banco Credicoop, situada entre Diagonal 73 y calle 32 en La Plata , cuando la misma ya estaba cerrada para la atención al público. Este contexto fue aprovechado por cuatro delincuentes que ingresaron armados, rompieron los vidrios de la sucursal y corrieron al sector de las cajas para abordar a todos los trabajadores.

Una vez allí, se dirigieron al tesorero y tras varias amenazas lo obligaron a ir hasta la bóveda para abrirla y sustraer el dinero que había adentro. Tras robar los billetes se escaparon a bordo de la misma camioneta Toyota Hilux en la que llegaron y en la que un quinto sujeto aguardaba para emprender la huida. El rodado de gran porte fue abandonado en Calle 40 entre 135 y 136, a unas 20 cuadras de donde está la entidad financiera.

Al lugar llegó personal policial y al emitir el alerta por la patente que tenía la camioneta se determinó que no tenía impedimento legal, pero la misma no estaba adulterada porque estaba registrada en otro vehículo y correspondía a un Volkswagen Take Up.

Los efectivos de la bonaerense observaron que los cristales se encontraban grabados con la patente original, la cual posee pedido de secuestro “Activo” por el delito de “Hurto Automotor” con fecha del 31 de marzo pasado, a requerimiento de la Comisaria 3ª de Quilmes.

En el lugar trabajaron los peritos para ver si podían obtener alguna huella que permitiera conocer la identidad de alguno de los asaltantes. A pesar de la audacia del golpe, la fuerza bonaerense comenzó una investigación que ya tendría algunos sospechosos en la mira.

Efectivos de la comisaría 4ª de La Plata y de la Dirección Departamental de Investigación (DDI) revisaron imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para obtener pistas sobre los delincuentes.

LA NACION