La camioneta Mercedes-Benz Sprinter, a la mañana, tras el choque fatal Fuente: Télam

El conductor de la camioneta, de nacionalidad boliviana, fue por el carril rápido en la mano a la Capital; murió en el acto

Todavía nadie pudo explicar por qué el conductor de la camioneta Mercedes-Benz Sprinter blanca subió al ramal Campana de la ruta 9 y circuló más de cuatro kilómetros a contramano hasta que ocurrió lo que se preveía inevitable: el impacto de frente con un camión con acoplado y el resultado letal.

Lo cierto es que Felipe Choquevillca Flores, de nacionalidad boliviana, encontró la muerte en el kilómetro 53 de la autopista, a la altura de Loma Verde, partido de Escobar. Muy cerca de la localidad de Matheu, donde, según registros oficiales, se dedicaba a la venta de productos de almacén y dietética.

Su deceso, en la madrugada de ayer, dejó al descubierto sus antecedentes penales. No solo una denuncia por abuso sexual, del 13 de junio de 2011, que tramitó ante la Fiscalía Nº 14 de San Martín, sino también causas abiertas actualmente en el departamento judicial Mercedes, en las que su nombre aparece ligado a expedientes por "violencia colectiva y lesiones en riña", "homicidio calificado" y "delitos económicos", según se informó.

Al cierre de esta edición, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno del Departamento Judicial Zárate-Campana aguardaba el resultado de estudios forenses para determinar si eventualmente Choquevillca Flores conducía bajo los efectos de alcohol o drogas cuando decidió subir a la Panamericana por una bajada y circular a marcha firme en el sentido contrario del tránsito en la mano que va hacia la Capital.

Lo cierto es que, según informaron fuentes policiales, a las 5.50 el Destacamento Vial Panamericana recibió el aviso de una colisión frontal entre la Sprinter patente AD463FD y el camión Scania 113 rojo dominio NDO-191 conducido por Danilo Santa María.

Según pudieron reconstruir los investigadores, especialmente apoyados en el reporte y la filmación hechos por un automovilista que circulaba en dirección a Campana y siguió en paralelo los sucesos, la camioneta Mercedes-Benz subió a la ruta a la altura del kilómetro 49 y se posicionó en el carril rápido. Varios vehículos lograron eludirla -entre ellos, una ambulancia y un ómnibus de larga distancia, hasta que, finalmente, el tercer camión con acoplado de un convoy se topó de frente en el kilómetro 53.

El chofer del transporte de cargas fue auxiliado por otros automovilistas. Aunque sufrió politraumatismos y heridas leves, logró descender del vehículo por sus propios medios. Así, pudo ser testigo de la dantesca escena de la que él mismo había sido protagonista.

Martín Cersósimo fue quien desde su vehículo, y desde el otro lado de la Panamericana, vio todo lo que pasó y lo filmó con su celular: "A esa altura hay una subida a la Panamericana y vi que la camioneta blanca ingresó de contramano. Pensé que era alguien que se había confundido y que iba a bajar, pero siguió circulando así", relató.

"Hizo un kilómetro, dos y no bajaba. Llamamos al 911 para dar alerta sobre el asunto y un minuto después se produjo el accidente. En total debe haber circulado así cinco kilómetros", detalló Martín.

"Lamentablemente, era sabido que esto iba a pasar. Y me da bronca porque no se puede hacer nada en casos así. Vi todo. Vi cómo antes de chocar esquivó una ambulancia, un micro y cuando llegó la seguidilla de camiones tres lo esquivaron y el último no pudo. Paré, caminé hacia donde fue el accidente y la persona que manejaba ya estaba fallecida", concluyó.