Con la llave del edificio, entraron a robar en un departamento de Recoleta y al salir pasaron al lado del encargado

Gabriela, de 65 años, dormía en el departamento de su madre en Recoleta cuando fue sorprendida por dos hombres, uno de los cuales llevaban un cuchillo de carnicero en la mano. “No grites porque te destrozo”, la amenazó; mientras, el otro delincuente le exigía que le dijera dónde estaba escondida la plata. Fue a las seis y media de la mañana del 3 de mayo. Los asaltantes habían entrado en el edificio situado en la avenida Pueyrredón con las llaves de la puerta de entrada, y luego de amordazar y maniatar a las dos mujeres que estaban en el domicilio, escaparon con plata y joyas. Tal como quedó registrado en las cámaras de seguridad, tras concretar el asalto pasaron al lado del encargado, que limpiaba el piso en el palier de entrada y los vio retirarse sin darse cuenta de que se trataba de delincuentes.

“No me dejaban que los mirara ni que me moviera. Revisaron toda la casa; incluso rompieron los sillones y las fundas de los almohadones. Al parecer, tenían el dato erróneo de que en la casa había plata”, relató la víctima a LA NACION. Aquella madrugada, maniatada, solo pudo observar cómo los delincuentes hicieron destrozos, vaciaron y revolvieron todos los placares de la casa en busca de objetos de valor.

“Creían que mi mamá tenía un montón de cosas que en la casa no había, como por ejemplo relojes Rolex o un importante monto de dinero. Ella solo cobra su jubilación”, lamentó Gabriela, que en ningún momento se resistió y colaboró en todo lo que los asaltantes le pidieron. Ella misma les dio las llaves de la caja de seguridad del departamento, de donde robaron los anillos de oro de su madre y una plata que tenía guardada para un pago que debía realizar.

La víctima relató que cuando ya había pasado más de media hora desde que habían llegado, uno de los delincuentes se comunicó por teléfono con un tercero y tras asegurarle que la información que les habían pasado era errónea, porque en el departamento no habían encontrado la plata, escuchó que le dijo: “Igual por las dudas le pasamos la plancha por los dedos a ver si habla”. Para ese momento, a ella ya la habían llevado al baño, atado a un caño y le habían encintado la boca.

Gabriela recuerda que el hombre, luego de cortar la llamada, ingresó al baño con la plancha en la mano.“En ese momento me entregué a Dios, rogándole que me ayudara”, cuenta. Sin embargo, la salvó el timbre.“Mirá que si estas esperando a alguien acá se arma un tiroteo”, le advirtió el otro asaltante mientras sacaba un arma y se la calzaba en el pantalón a la altura de la cintura.

“Les expliqué que era el diariero. Fueron a confirmarlo y cuando volvieron prendieron la radio y se fueron”, cuenta la víctima. Una vez que se aseguró de que efectivamente se habían ido, logró desatarse y se fue a lo de un familiar para pedir ayuda porque los delincuentes habían destrozado los celulares y cortado los cables del teléfono de la casa.

“Ahora constantemente me viene a la mente la imagen de esas personas; tuvimos mucho miedo. Mi mamá, como es grande, recién está tomando conciencia de lo que vivimos. Ahora todo el tiempo me pregunta si cerré bien la puerta y me pide que por favor no me vaya de la casa”, cuenta la mujer. Agregó que la mañana anterior los hombres habían intentado ingresar al departamento, mientras estaba la empleada doméstica. “Le dijeron que tenían que dejar una caja, pero ella se negó a dejarlos pasar”, cuenta.

Luego de un llamado a las 10.50 de la mañana, personal de la Comisaría Vecinal 3A asistió al lugar, en donde secuestraron dos cuchillos. Además el fiscal Juan Pedro Zoni, de la fiscalía en lo Criminal y Correccional N°34, solicitó el levantamiento de rastros, la toma de fotos y planimetría del lugar, y declaraciones testimoniales.

