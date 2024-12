Condenaron por el femicidio de su pareja a un prestamista que estuvo cinco meses prófugo tras el crimen

Esteban Rojas Almada fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de su pareja, Ferni Ayala Palacios, ocurrido el 19 de febrero de 2023 en la villa Zavaleta, en el sur de la ciudad. El prestamista, de 51 años, estuvo prófugo cinco meses hasta fue atrapado por Interpol en Paraguay, en julio de ese mismo año.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°17 porteño lo encontró culpable del delito de “homicidio agravado por el vínculo y mediando violencia de género”. Los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giúdice Bravo dieron por probado que Rojas Almada, tras una discusión, le disparó a su pareja a corta distancia.

Él, en el inicio del juicio, afirmó que era inocente –”yo no la maté, no soy un asesino”, sostuvo–, y que en realidad Ayala le había apuntado con una pistola y le dijo que lo iba a matar y se iba a suicidar, y que el arma se disparó cuando intentó quitársela. “No sé qué pasó con el arma, sugirió Rojas Almada, al tiempo que admitió que la mañana en que ocurrió el crimen estaba “muy alcoholizado”.

En esa ocasión pidió perdón a la familia de la víctima “por haberla dejado ahí en esas condiciones y no haberla asistido”.

La hermana de la víctima, Clara Ayala, contó a la agencia Noticias Argentinas: “Lo único que hizo fue volver a pedirnos perdón y su más sentido pésame, y también perdón a la Justicia. Él dijo que no es un asesino, que no quiere estar preso de garrón y que no fue, sino que mi hermana lo quiso matar y él solamente se defendió.

Agregó: “El proceso fue duro porque nosotros hasta el día de hoy recibíamos amenazas y hostigamientos por parte de los familiares del homicida. Realmente lo logramos, fue muy difícil, pero sí lo logramos. Estamos contentísimos todos. Estábamos todos llorando, no había más palabras, abrazos y llanto porque se logró. Siempre mantuvimos la calma en la sala, para que no nos desalojaran, aunque mi mamá le llegó a gritar algo. Seguramente hagamos una juntada o alguna marcha como veníamos haciendo hasta el sábado, vamos a seguir con las actividades también en el barrio”.

Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el próximo miércoles, 11 de diciembre.

“Relación desigual”

El crimen ocurrió el 19 de febrero de 2023, entre las 7.44 y las 9.15, en el interior de la vivienda que compartían víctima y victimario, en la villa 21-24, en el límite entre Barracas y Nueva Pompeya. Ferni Ayala –que tenía 28 años y un hijo de 10– fue asesinada de un tiro de una pistola calibre 9mm y el disparo fue hecho a una distancia de ente cinco y 15 centímetros.

“Pueden corroborarse los presupuestos exigidos por la agravante para considerar que medió entre las partes un contexto de género caracterizado por la relación desigual de poder, en la que el hombre, Rojas Almada, se habría posicionado jerárquicamente por encima de la mujer, Ayala Palacios, quien, debido a su situación socioeconómica, bien podría haber dependido económicamente de su pareja (un testigo dijo que ella estaba trabajando para él), pero que, además, por medio de las conductas celópatas y controladoras relatadas en los testimonios, que también le eran propias en sus relaciones con parejas anteriores, ejerció prácticas de sometimiento que importaron reducir a la mujer, como género, en un objeto de su propiedad”, sostuvo durante la instrucción de la causa el juez Mariano Iturralde.

