El oficial Oscar Pagano aseguró que no intentó suicidarse cuando subió a la antena, hoy por la mañana, en La Matanza

Una de las imágenes que marcó la jornada de tres días de protestas salariales por parte de los efectivos de la policía bonaerense fue la del oficial Oscar Pagano, quien esta mañana se trepó a una torre de energía en Puente 12, La Matanza, por más de dos horas.

Luego de lograr convencerlo para que descienda, con palabras de sus compañeros y su familia, y de ser asistido en una ambulancia, el hombre habló públicamente y dijo que lo hizo para "llamar la atención" y visibilizar la protesta. Además, aclaró que no lo planificó y que tampoco intentó suicidarse. También, negó ser militante de PRO.

Pagano relató que subió a la torre para mostrar que la manifestación no era solamente allí y, dijo al canal TN, para "llamar la atención a todos ustedes". Además, aclaró: "Me siento muy bien. Atiné a subirme a la antena, no hasta arriba de todo, adonde no peligre mi vida, ni nada". Por otro lado, advirtió: "No lo hice pensándolo o planificándolo. Mi familia y mis compañeros no sabían nada". Esta mañana, sus hijos le hablaron por altoparlante para propiciar su descenso.

A pesar del riesgo, que incluyó a Pagano en las alturas y, hasta en un momento, rompiendo en llanto, aseguró que no intentó suicidarse. "No soy así, he pasado en mi vida muchas situaciones peores que esta y nunca hice nada", dijo.

El oficial estuvo arriba de la antena por dos horas, mientras su familia y los demás policías le pedían que descendiera Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Sobre la protesta y sus motivos para tomar esa decisión, el efectivo indicó: "Siempre te prometen, te dicen algo y nunca cumplieron, entonces ahora está pasando lo mismo, hace más de 48 horas estamos con esta protesta y no nos atienden".

Pagano refirió que el único que se "atrevió" a atenderlos personalmente "y puso la cara" fue el jefe de la Policía Bonaerense, Daniel García, quien llegó hasta el sirenazo en La Matanza. "En una negociación están de acuerdo algunos y otros no, pero la finalidad es que no haya represalias con nadie y el aumento de sueldo que estamos pidiendo hace rato", comentó el oficial sobre el intercambio con su superior.

A su vez, se refirió a los dichos de Luis D'Elia, quien había manifestado en su cuenta de Twitter que Pagano era un "conocido militante" de PRO, en La Matanza. "Que me digan donde está mi ficha de afiliación a algún partido", refirió el oficial. También expresó haber militado para un "asistente" de un exfuncionario kirchnerista, de nombre Raúl Fister. "Iba porque tenía contacto con el Ministerio de Seguridad, para que me reincorporen a la fuerza, simplemente por eso", justificó.

Por último, consultado sobre si entendía que su acción sirvió para generar alguna mejora en el reclamo, manifestó: "Por ahora no tuvimos resultados".