Consternación por el caso del hombre al que balearon desde la calle

La cuñada de la víctima cree que el homicida estaba drogado

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de agosto de 2019

Una cuñada del hombre asesinado al recibir un tiro en el tórax cuando festejaba un cumpleaños en una vivienda de Temperley, luego de que un delincuente efectuara disparos al aire para intentar robar un auto, sostuvo que el homicida "no estaba en sus cabales", ya que no tuvo "lógica ni sentido lo que hizo".

En tanto, los investigadores llevaban adelante ayer distintas medidas de investigación para intentar detener al asesino de Rodrigo Rubén González, de 35 años, muerto el sábado, a las 21, en Zuviría al 400, partido de Lomas de Zamora.

Soledad, cuñada de la víctima, contó ayer: "Mi papá estaba estacionando la camioneta y cuando mi mamá se dio cuenta de que no eran cohetes [las detonaciones que se oían] lo hizo entrar; ahí nos resguardamos porque no sabíamos de dónde venían los disparos".

Un asaltante había intentado robar un auto a la vuelta. Pero en el coche iba un policía federal retirado, que se resistió y abrió fuego con su pistola. Así, hirió a uno de los ladrones, que corrió hacia la vuelta. Allí, en Zuviría al 400, se topó con el padre de Soledad, en la puerta de la casa donde se celebraba el cumpleaños del suegro de uno de los cinco hermanos de González.

"Después hubo otros cuatro o cinco disparos; cuando terminaron salimos y vimos que uno [de los ladrones] se iba por la calle Ituzaingó y mi papá dio la vuelta por el otro lado para ver si lo cruzaba. Mi tía me dijo ?le dispararon a Rodrigo'. Entré y estaba tirado en el piso de la pieza", relató la mujer.

A los pocos minutos la policía llegó alertada a través del 911, y como la familia de la víctima, que todavía estaba consciente, no quiso esperar a la ambulancia la llevaron en un auto particular al Hospital Gandulfo, donde fue operada y murió horas después.

"Fueron dos balazos, uno pegó en la pared y el otro en el tórax", dijo Soledad, que agregó: "Evidentemente el delincuente no estaba en sus cabales, era un loco, no sé si estaba drogado... no tiene lógica ni sentido lo que hizo".

El delincuente robó otro vehículo en la calle Ituzaingó y escapó tras sacarse un buzo rojo, añadió la cuñada del hombre, la cual afirmó que por el momento no tenían "noticias" sobre su paradero.

"Rodrigo era hincha de Racing, una excelente persona, era la alegría de la familia, tenía una chispa y una luz que nadie tenía en la familia", expresó llorando Soledad.

Al momento del crimen, el hijo de 8 años de la víctima estaba "jugando en la planta alta" de la casa y su esposa había ido a hacer compras.