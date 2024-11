El Ministro Alonso dijo haber identificado a los cuatro delincuentes que mataron un gendarme en El Palomar

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, afirmó en las últimas horas que la fuerza a su cargo ya identificó a los presuntos homicidas de Guillermo Alfredo López , el gendarme que fue asesinado de siete balazos durante un intento de robo en El Palomar, partido de Morón.

“Estamos trabajando en encontrarlos y encerrarlos”, aseguró el funcionario en declaraciones radiales, en las que agregó: “A las 24 horas sabíamos quiénes eran. A las 48 horas teníamos el pedido de detención avalado por el fiscal y el juez”.

Se trata de cuatro sospechosos, todos jóvenes pero mayores de edad, tendrían antecedentes penales y los investigadores intentan determinar dónde se escondieron tras incendiar el auto en el que circulaban al momento de la balacera.

De acuerdo al resultado preliminar de la autopsia, Guillermo Alfredo López, de 55 años, sufrió dos impactos de entrada y salida, uno en el brazo izquierdo, otro en el antebrazo del mismo lado y otros dos en la extensión de ese miembro.

El informe señala que una bala ingresó en el glúteo derecho, la cual quedó alojada en aquella zona, mientras que los proyectiles restantes fueron en la axila izquierda con salida por el dorsal y la última en el hueco externo.

Según determinaron los investigadores, los agresores abrieron fuego contra el oficial tras ver que tenía un arma que nunca pudo utilizar para defenderse del ataque. Los peritos de la Policía Científica recogieron de la escena del crimen un total de 13 vainas servidas.

Además, se constató que el Toyota Etios en el que circulaban los delincuentes fue robado un día antes en el partido bonaerense de La Matanza, y tras el homicidio lo prendieron fuego en Fuerte Apache, ubicado en Ciudadela, partido de Tres de Febrero.

Antes del crimen, en el mismo vehículo asaltaron a un vecino en Caseros, al que le sustrajeron el celular, bajo la modalidad piraña.

El asesinato se produjo el jueves a las 18.21 a pocos metros de la vivienda que acaba de comprar la víctima, situada en Villegas y Atahualpa.

Las imágenes de las cámaras de seguridad captaron el momento en el cual cuatro delincuentes se bajaron de un T oyota Etios negro y apuntaron hacia el interior del vehículo, donde estaba otro gendarme que resultó ileso.

En ese momento se escuchó que uno de los ladrones gritó “Levantá las manos!”, y se inició un intercambio de disparos entre el delincuente y los gendarmes; López resultó gravemente herido y falleció pocos minutos después. En tanto, el otro oficial de la fuerza, Leonardo Lopardo, salió ileso del tiroteo.

Hasta el momento, no hay detenidos. No obstante, los investigadores policiales y judiciales no descartan la posibilidad de que los autores del homicidio sean los integrantes de una banda que cometió una sucesión de asaltos a mano armada contra vecinos de Morón, Ciudadela y Ramos Mejía, todos con el mismo objetivo: robar los automóviles.

LA NACION

Temas Inseguridad en el conurbano