Una deuda económica sería el móvil del asesinato del médico cordobés

Investigan la relación comercial que unía al médico Daniel Casermeiro y a su presunto asesino

27 de diciembre de 2019

CÓRDOBA.- Esta tarde fue enterrado el médico Daniel Casermeiro, cuyo asesinato "recién" empieza a investigarse, según reconoció el fiscal de la causa, Bernardo Alberione. Todo indica que el hombre de 61 años fue ejecutado pocas horas después de desaparecer, el jueves 19 de este mes. El cuerpo tenía un balazo en la nuca y algunas quemaduras. El único detenido, por ahora, era un "conocido" de la víctima. Gerardo Gette, de 57 años, fue arrestado en la madrugada de hoy en su casa y está imputado de homicidio calificado agravado por alevosía; será indagado el lunes próximo. El móvil del crimen sería una deuda económica.

La casa de su hijo Gette había sido allanada el domingo pasado, después de que se encontrara abandonado el BMW blanco de Casermeiro. Ese mismo día, el ahora detenido escribió en su cuenta de Facebook críticas al procedimiento, a la prensa y en el mismo posteo definió al médico como un "amigo".

"No soy amante de las redes sociales y realmente no estoy equivocado!!! Parte de la sociedad y el pobre periodismo que tenemos las usan sin pensar en el daño que pueden causar a personas o familias, dando nombres, apellidos... realmente unas miserias humanas!!! Hoy estamos pasando una situación desesperante con la desaparición de mi amigo el Doc Casermeiro", fue su mensaje. Y agregó: "A raíz de eso se realizan allanamientos, testimoniales, etc., lo cual me parece perfecto de parte de la policía y la Justicia, que hacen su trabajo. Pero es realmente triste para su familia y amigos la falta de seriedad de todos estos informantes de cuarta que se pelean por dar malas noticias. Hay que usar leyes penales para estos irresponsables!!!".Aunque el fiscal no quiso dar detalles respecto de qué vínculo había entre el detenido y Casermeiro -se limitó a definirlo como un "conocido"-, fuentes de San Francisco coincidieron ante LA NACIÓN en que habrían compartido algunos "negocios" relacionados con una balanza para pesar camiones que está sobre la ruta provincial 1. Según señalaron, ese elemento pertenecía a Gette y después fue administrado por el médico. Podrían haber existido conflictos económicos sobre ese tema. Y se investiga si en la presunta negociación habría cambiado de manos también una vivienda.

El cuerpo del médico fue encontrado anoche en una zona rural cercana a la ciudad cordobesa de San Francisco Crédito: Gentileza El Periódico

A las pocas horas de la desaparición del ginecólogo -accionista principal del Sanatorio Argentino, donde atendía-, la principal hipótesis sobre la que se trabajó fue la relacionada con cuestiones financieras. Se reforzó después de que en el automóvil fuesen encontrados $8.000.000 y algunas unidades de oro. Ese vehículo apareció el domingo pasado en un camino de tierra en medio de un campo de maíz. Esa madrugada había llovido en esa zona, pero el BMW estaba limpio, sin barro; por eso los investigadores entienden que fue "plantado" y no abandonado por Casermeiro. El BMW estaba cerrado con llave y con el tanque de nafta lleno. Cerca de allí -y de la balanza de pesaje de camiones- apareció el cadáver.

"Esto recién empieza"

El velatorio del médico comenzó poco después de que el fiscal Alberione terminara la conferencia de prensa en la que agradeció a su equipo y a las fuerzas de seguridad que trabajaron en la búsqueda durante una semana. Y enfatizó: "En una investigación se sabe cuándo empieza, pero nunca cuándo termina. No se sabe dónde puede derivar. Hemos encontrado un cuerpo. Estamos iniciando la investigación, pero esto recién empieza".

Insistió en que no descarta "nada", pero evitó dar más detalles en espera de la indagatoria de Gette. Sobre la forma en que el médico fue asesinado se limitó a decir: "Fue una muerte a traición, una bala por la nuca". Del detenido dijo que fue "una de las últimas personas que tuvieron contacto" con el médico. Y no descartó la posibilidad de nuevas imputaciones y detenciones.

Ayer hubo varios allanamientos más cuyos resultados no trascendieron. Alberione señaló que el cuerpo fue encontrado por un baqueano y reconoció que estaba "dentro de la zona rastrillada" durante una semana. El operativo involucró a unos 70 efectivos, drones y perros.

Se realizaron peritajes en la zona donde fue hallado el cuerpo de Daniel Casermeiro Crédito: Gentileza El Periódico

El jueves 19 del actual el médico salió de su consultorio diciendo que regresaría en pocos minutos. Había pacientes esperándolo e incluso dejó la luz y el aire acondicionado encendidos. Un rato después llamó a su secretaria y le pidió que pasara los turnos para la tarde. No dio explicaciones.

Según la reconstrucción que hizo uno de sus hijos, Federico, el médico fue al banco, donde también había estado un día antes. Por el testimonio de un comerciante de Luxardo (un pueblo a 16 kilómetros de San Francisco) se conoció que cerca de las 14 compró dos botellas de Powerade y otra de Gatorade. "Estaba muy tranquilo y me hizo bromas del auto", contó el vendedor. Él lo acompañó afuera para ver el vehículo, que "llamaba la atención porque era cupé y acá hay autos viejos o camionetas". Por los vidrios polarizados no vio si Casermeiro estaba con alguien.

A las 15.40 -según describió el hijo-, telefoneó a la inmobiliaria a la que debía ir a hacer una operación; pidió ser atendido antes de las 16, hora en la que tenía cita. Nunca llegó a ese lugar. Su última conexión de WhatsApp fue registrada a las 16.10 del jueves.

Casermeiro, reconoció la familia, tenía una "buena posición económica". Circulan datos de que sería dueño de un número importante de propiedades.

La familia, que llegó a ofrecer $1.000.000 a quien aportase datos sobre el paradero del médico, mantuvo la esperanza de encontrarlo hasta las últimas horas de anteayer. Pese a la recompensa, nunca recibieron llamadas con indicaciones claras sobre el médico.

El Sanatorio Argentino, por su parte, publicó una carta de despedida: "Quienes tuvimos el privilegio de conocerlo, quererlo, respetarlo, admirarlo y compartir días de trabajo, estamos seguros de que su existencia no ha terminado. Gracias por el camino recorrido, por las enseñanzas que trascenderán y perdurarán a través de sus hijos y médicos del Sanatorio Argentino".

Para el fiscal, la trama de este crimen apenas empieza a vislumbrarse. Más allá de los indicios recolectados contra Gette, todas las hipótesis quedan abiertas en San Francisco, una ciudad cordobesa apenas separada por una calle de Frontera, uno de los puntos más calientes del narcotráfico en Santa Fe