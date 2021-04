Córdoba: sin servicio de transporte urbano por el crimen de un chofer de 43 años

CORDOBA.- Desde esta madrugada no hay servicio de transporte urbano en la ciudad de Córdoba. La decisión de la UTA se dio tras el asesinato de un chofer de 43 años de la empresa Ersa. El colectivero fue encontrado muerto cerca de su coche, en el que había prestado servicio, en barrio Villa Boedo. La causa está en manos del fiscal Tomás Casas, quien espera los datos de la autopsia e informes de cámaras de seguridad para determinar las causas de la muerte de Gustavo Cuello, quien era padre de dos adolescentes. Anoche, los choferes se concentraron en una de las cabeceres de la línea, en la zona sur de la capital cordobesa, y recamaron por más seguridad.

La secretaria general del gremio, Carla Esteban, aseguró que “hace tiempo” que advierten y reclaman por problemas de seguridad en distintas zonas de la ciudad. Adelantó que “hasta que no se aclarezca lo que sucedió con este compañero el paro no se va a levantar” y dijo que “mínimamente por hoy el transporte no va a funcionar”.

El hallazgo del cuerpo

El cuerpo de Cuello apareció sobre el pavimento a cincuenta metros del colectivo 71 que había estado manejando. Un servicio de emergencias que constató el deceso indicó que “quedó descartado que fuese una muerte natural”. “En un momento se hablaba de muerte natural pero tiene varias lesiones y características impactantes así que calculo que manejan la teoría de un robo”, señalaron desde el sindicato.

La empresa Ersa emitió un comunicado e indicó: “Con profundo pesar informamos el deceso de nuestro conductor Gustavo Cuello, quien fue hallado sin vida en la noche del jueves. Acompañamos a su familia, afectos y compañeros en este difícil momento”.

“No hicimos medida de fuerza ni asamblea y nadie nos ha escuchado, los compañeros anoche se amontonaron con amigos y familiares y se bajaron corriendo (al conocer el caso). La empresa tendría que haber previsto guardar las unidades”, dijo Esteban.

