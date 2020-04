Coronavirus en la Argentina: lo condenaron por violencia de género, le dieron prisión domiciliaria y golpeó a su mujer e hijos Crédito: Policía de la Ciudad

30 de abril de 2020 • 12:14

El secretario de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro, habló esta mañana sobre las excarcelaciones que tuvieron lugar en las últimas horas, dictadas por el Poder Judicial para evitar un brote de coronavirus en las prisiones, y además de mostrar su descontento, contó sobre el caso de uno de los liberados, un condenado por violencia de género que volvió a su casa y golpeó a toda su mujer y sus hijos.

"Hace una hora nos enteramos de un liberado que tiene HIV y que golpeó a sus hijos y a su pareja. Recibimos la denuncia y tuvimos que actuar. Estaba cumpliendo condena por robo y violencia de género", declaró en diálogo con radio Mitre .

Así el secretario se mostró en línea con las declaraciones más tempranas del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien aseguró: "El tema de que salgan los presos para mí es indignante: mientras hay gente que está encerrada cumpliendo con la cuarentena, tenemos presos que salen a la calle".

"Es tan indignante", resumió D'Alessandro, que además contó el caso de otro liberado, que antes había amenazado a las autoridades y que fue puesto en prisión domiciliaria pese a que no tiene lugar al que ir.

El funcionario de la Ciudad además explicó que no cuentan con cifras oficiales de las excarcelaciones, que desde el gobierno nacional no les dieron información precisa sobre el tema. "No es un juego esto", finalizó.

Desde el gobierno de la Ciudad confirmaron a LA NACION que el hombre, de nacionalidad peruana, fue arrestado nuevamente en la calle Iguazú al 500, Parque Patricios, por personal de la División Delitos Contra Grupos Vulnerables de la Policía de la Ciudad y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Fiscalía.

Según la nueva denuncia en su contra, radicada en la División Protección Familiar Área Sur, "el imputado había agredido a sus sobrinos, con los cuales convivía". Además se encontraba cumpliendo una condena de 2 años y 6 meses "en el penal de Marcos Paz por haber lesionado a su hija que en ese entonces tenía 7 años y por privación ilegítima de la libertad tanto de su hija como de la madre".

Tras su detención, el juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 17, a cargo del Dr. Ricardo Baldomar, dispuso que sea alojado en una alcaidía de la Policía.

En Almagro

Hace apenas horas también se supo que otro hombre beneficiado por el arresto domiciliario en medio del brote por coronavirus protagonizó un robo en una heladería de este barrio porteño. Antes de ayer el delincuente salió de la cárcel de Marcos Paz y ayer por la tarde fue detenido por personal de la Policía de la Ciudad en Almagro.

El sospechoso, de 33 años, había salido de prisión por decisión de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional porteña. La detención fue hecha por personal de la División Sustracción de Automotores durante un patrullaje preventivo.