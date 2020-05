Coronavirus: bajaron casi un 70% las denuncias por usurpaciones en la Ciudad

En la Ciudad de Buenos Aires la baja en las intrusiones está cerca del 70% Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Las denuncias por usurpaciones bajaron de forma abrupta durante el aislamiento obligatorio por el coronavirus decretado por el Gobierno nacional. Si bien como efecto de la cuarentena hay una menor circulación de personas, por lo que los criminales quedan más expuestos, también hay razones asociadas específicamente a este tipo de delitos, según los especialistas. Mientras que en la provincia de Buenos Aires las intrusiones notificadas bajaron casi un 60%, en la Ciudad la caída está cerca del 70%.

Además de una baja en la cantidad de usurpaciones, otros delitos cayeron en el contexto de la pandemia. En abril no hubo secuestros extorsivos ni en la Ciudad ni en la provincia de Buenos Aires, según las estadísticas oficiales de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese). En cambio, delitos asociados a la violencia de género se mantienen en niveles similares a la previa de la cuarentena.

La baja en las usurpaciones se da en un contexto general de caída de denuncias Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Con relación a las usurpaciones, entre el 20 de marzo y el 4 de mayo del año pasado, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad recibió 206 denuncias por este delito, en tanto que en el mismo periodo de este año solo se notificaron 65. Medido en forma anualizada, la disminución fue del 68,45%.

"Las usurpaciones bajaron considerablemente porque la modalidad de este tipo de delitos implica que haya actividad en la vía pública, gente que vaya a ocupar una vivienda, y las personas circulando llaman la atención de las autoridades", dijo a LA NACION el fiscal coordinador de la Unidad Fiscal Sur de la Ciudad de Buenos Aires, Cristian Longobardi.

En cuanto a la modalidad operativa, contó que se trata de acciones clandestinas y nocturnas. "Se meten a la noche, rompen un candado o una puerta, que son movimientos o ruidos que llaman la atención de los vecinos. Además, sucede que la gente del barrio sabe cuando una casa está a la venta y entonces está más atenta a que no sea objeto de una intrusión", completó.

Debido a la cuarentena decretada, las personas circulando llaman la atención de las autoridades Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Por otro lado, Longobardi contó que durante este período de aislamiento solo recibieron "una o dos denuncias", motivadas en casos de inquilinos que no habían pagado los arrendamientos, aunque esos inconvenientes finalmente fueron resueltos entre las partes.

" No hubo un aluvión de gente que aprovechó la circunstancia para evitar pagar los alquileres", apuntó. A su vez, insistió con que el Poder Judicial continúa trabajando para atender los casos que los ciudadanos les hacen llegar. "Se puede seguir haciendo denuncias a través de la web, telefónicamente o por mail. También de forma presencial en las comisarías", agregó.

Provincia de Buenos Aires

Si bien en la provincia de Buenos Aires la baja es menor que en la Ciudad, los números continúan siendo sorprendentes. Según datos de la Procuración general bonaerense, entre marzo y abril pasados hubo 662 denuncias por usurpaciones, mientras que en el mismo período de 2019 se acumularon 1607 denuncias. Esto significa que durante la cuarentena hubo un descenso del 58,81% en las denuncias por este tipo de delitos. Si se compara solo los datos de abril, la caída interanual fue del 71%.

Las usurpaciones bajaron casi un 60% en la provincia de Buenos Aires Fuente: Archivo - Crédito: Emiliano Lasalvia

Las autoridades admiten que entre las razones de la baja en el número de causas iniciadas a partir de denuncias está la posibilidad de que el propietario aún no se haya enterado de que su inmueble fue intrusado.

Fuentes judiciales de la Procuración provincial explicaron a LA NACION que las denuncias por usurpaciones suelen ser realizadas por los damnificados, ya sea el titular de la propiedad o un allegado, dado que no son delitos que la policía pueda advertir a simple vista. De esta forma, si el propietario no se entera de que su casa fue invadida ilegalmente, no realiza la denuncia. "A menos que te avise un vecino, como puede pasar con las casas de veraneo, en un contexto de cuarentena no vas a ver cómo está tu terreno o tu propiedad", añadieron.

Las fuentes afirmaron: "Estos números tienen lógica dentro del contexto de la pandemia. Ante la prohibición de circular por la calle mucha gente no sale de sus hogares porque corren riesgo de que los paren y les pregunten por qué están merodeando" un determinado lugar.

Al ser consultados sobre si la caída puede reflejar solo la cantidad de denuncias y no las intrusiones fehacientes, insistieron con que este tipo de delitos no espera para ser notificado. "No es que te robaron un celular: se te metieron en tu propiedad. Cuando el propietario se entera realiza rápidamente la denuncia para que el personal de la comisaría, el fiscal y el juez intervengan rápidamente para desalojar a los intrusos".

Explicaron que incluso si la documentación es presentada de forma correcta, entre que se hace la denuncia, se muestran los títulos e interviene la autoridad, es posible expulsar en tres días a los usurpadores.