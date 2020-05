Coronavirus en la Argentina: el preso liberado que fue agredido por los vecinos

Pablo Sommaruga, condenado por secuestro y lesiones, fue beneficiado con arresto domiciliario en Esquel

2 de mayo de 2020

Antes de que le cortaran un dedo, Ariel Strajman escuchó un nombre: Pablo. En ese momento comenzaron los martillazos. Después, Pablo y sus cómplices pusieron el dedo meñique en una caja y se la mandaron al padre del muchacho secuestrado como muestra de que si no pagaba más de los 1000 dólares, $400 y algunas joyas entregados en el primer rescate continuarían mutilando a su hijo.

La Banda de los Patovicas, tal como se conoció al grupo que secuestró a Strajman, en 2002, estaba integrada por cinco miembros de la familia Sommaruga que intentaba seguir los pasos del Clan Puccio. No pudieron. La policía los detuvo después del primer secuestro.

"'Bueno, ahora te vamos a cortar un dedo', me dijo uno de los seis tipos que me tenían secuestrado. Entonces, me sujetaron un dedo con una pinza y empezaron los martillazos. Quiero remarcar que si bien solo uno de ellos me cortó el dedo, todos colaboraron. Uno me agarró de un brazo; otro tipo, del otro brazo, y un tercero, de una pierna. Después que me cortaron el dedo, sentí que me salía sangre y que ellos se morían de risa. Era una carcajada generalizada", recordó Ariel Strajman al declarar como testigo en el juicio oral que terminó con la condena de seis de los nueve integrantes de la banda.

Durante la investigación se determinó que el nombre que escuchó la víctima correspondía a Pablo Sommaruga, que fue condenado a 18 años de prisión por el secuestro del hijo del joyero, ocurrido en octubre de 2002, en Villa Urquiza.

En los últimos días, Sommaruga aprovechó la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus y pidió la prisión domiciliaria, aunque no podía ser incluido en los denominados grupos de riesgo porque tiene 43 años. También fundó su solicitud en que estaba en la última etapa del cumplimiento de la pena.

Entonces, el 27 de abril pasado, el juez de ejecución penal José Pérez Arias aceptó el pedido de Sommaruga y le concedió la prisión domiciliaria con la condición de que se recluyera en la casa de su pareja.

Después que se fugó del penal de Ezeiza, Sommaruga fue trasladado a la Unidad Penal Federal N° 14, en Esquel. Durante sus días de detención en la cárcel cordillerana, Sommaruga, alias el Perro, comenzó una relación con una mujer que lo visitaba. Ella fue garante de la prisión de domiciliaria.

El lunes pasado, los vecinos de la mujer se enteraron de la llegada al barrio de Sommaruga, lo interceptaron y lo agredieron. Entonces, Sommaruga y su mujer radicaron una denuncia policial por el incidente y solicitaron que se le asigne una custodia.

Si bien el nombre de Pablo Sommaruga tomó estado público en los últimos días, durante el escándalo por las prisiones domiciliarias concedidas a raíz de la emergencia sanitaria por el coronavirus, su prontuario delictivo se inició hace más de 20 años, cuando lo detuvieron en dos oportunidades por robos, y en 2001 sumó una causa por tenencia ilegal de arma de fuego.

En 2002, junto a su hermano mayor, Adrián; su padres, María Esther Gottig y Alberto Sommaruga, y su hermanastro Diego Sibio, fueron condenados a penas de entre 22 y 6 años de prisión por el secuestro de Strajman.

"'Ahora fue el dedo. Después, te vamos a cortar la mano, y, después, te vamos a cortar en pedacitos. No tenemos problema en matarte y tirarte en el Riachuelo', me dijeron. Luego que me cortaron el dedo escuché que llamaron a mi familia y dijeron que vayan a buscar un regalito", señaló Strajman al declarar como testigo en el juicio oral contra sus secuestradores.

Durante su cautiverio, los secuestradores cobraron un primer rescate de 1000 dólares, 400 pesos y joyas. Torturaron a Strajman, insultándolo por ser judío. Le cortaron el dedo meñique de una mano riéndose y lo utilizaron como elemento de presión para obtener un segundo rescate. Strajman fue rescatado dos días después por efectivos de la División Antisecuestros de la Policía Federal en una casa de Pilar.

Al declarar en el juicio, Diego Alberto Danoni, uno de los policías que participaron en el operativo, recordó que, en la casa del hermano mayor de Pablo Sommaruga, encontró "fotos y un video del Führer" Adolfo Hitler. El hallazgo de ese material sirvió como prueba para fundar el agravante del "odio racial" a los delitos imputados a la banda.

"Judío de mierda, vos y tu viejo son dos ratas. Ahora vas a saber lo que sentían en el Holocausto", me gritaron, antes de pasarme un encendedor por la cara y el cuello", expresó Strajman durante el juicio.

En su exposición ante los jueces Mario Costa, Martín Federico y Jorge Gettás, la víctima del secuestro acompañó cada uno de sus dichos con gestos, para que los integrantes del tribunal comprendieran las humillaciones y el sufrimiento que vivió.

"Siempre estuve con los ojos vendados. La única vez que pude ver a uno de ellos fue cuando me secuestraron. En la casa de Pilar intenté hablar con ellos, trataba de que se dieran cuenta de que estaba mal lo que hacían y de que no se creyeran que eran piolas por tenerme así. Entonces me dijeron: 'Pendejo de mierda, ¿vos creés que sos el primero que traemos acá? ¿Sabés a cuántos tuvimos antes que a vos''", afirmó Ariel en el debate.

Un año antes de secuestrar a Ariel, al menos dos integrantes de la banda asaltaron al hijo del joyero. Cubrieron sus rostros con caretas con la imagen del expresidente Carlos Menem. La víctima relacionó ambos episodios por el Fiat Duna blanco que los policías hallaron en la casa de uno de los integrantes de la banda.

"Cuando declaré por mi secuestro recordé que un vecino me dijo que meses antes del robo de 2001 la policía había detenido a dos hombres que merodeaban armados frente a mi casa. Entonces, pidieron los informes sobre esas detenciones a la comisaría 39a. Los nombres de los dos sospechosos eran Osvaldo y Pablo. Esta gente se había ensañado conmigo", recordó Strajman.

Además del testimonio de la víctima que escuchó el nombre Pablo antes de que le cortaran un dedo, el menor de los hermanos Sommaruga apareció vinculado con el secuestro debido a que su automóvil Alfa Romeo fue visto por la policía en la zona del segundo pago del rescate.

En 2015, Sommaruga fue apresado por efectivos de la Policía Metropolitana. Una semana antes se había escapado del penal de Ezeiza. Llevaba un revólver calibre 38 y un gramo de cocaína.

Cuando en 2004 escuchó la sentencia contra la banda que los secuestró, Ariel Strajman manifestó su disconformidad con las penas aplicadas por el tribunal y el temor por su vida.

"En un par de años están en la calle", protestó, y se preguntó: "¿Y quién me garantiza la vida?". Ahora uno de los secuestradores está en la casa.