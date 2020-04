Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de abril de 2020 • 18:12

Un informe del Servicio Penitenciario Federal (SPF) indicó que el exjuez platense César Melazo, detenido como sospechoso de liderar una asociación ilícita dedicada a cometer robos, liberar zonas y encubrir delitos junto a policías, barrabravas y funcionarios judiciales, no está dentro del grupo de pacientes de riesgo ante el posible contagio de coronavirus. Contradice, así, el argumento de la defensa del exmagistrado, que pidió ser beneficiado con una prisión domiciliaria mientras se extienda el aislamiento social sanitario, preventivo y obligatorio para disminuir los efectos del Covid-19.

Según el análisis de los médicos de la Unidad Penal 31 del SPF que revisaron a Melazo, no se trata de un interno que tenga una patología cardíaca, oncológica o autoinmune. Tampoco sufre de EPOC ni es un paciente diabético que requiere un tratamiento con insulina. Por tal motivo, el informe médico enviado al tribunal que debe resolver si otorga el beneficio de la prisión domiciliaria a Melazo, concluyó que el exjuez no está dentro del grupo de pacientes eventualmente vulnerables en caso de ser contagiados por el coronavirus.

Además, el informe, que no es vinculante, detalló que Melazo comparte sin problemas sectores comunes del penal con otros detenidos. Aunque sufre de ataques de pánico y de un problema hepático, no tiene fiebre y no lo afecta ninguna patología aguda.

En las últimas horas, la fiscal ante la Casación provincial, Alejandra Moretti, emitió un dictamen en el cual se opuso a que se haga lugar al planteo de Melazo, que desde hace más de dos años permanece alojado en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza.

El pedido deberá ser resuelto a la brevedad por el Tribunal de Casación bonaerense, que días atrás otorgó la excarcelación a otro de los supuestos integrantes de la misma organización, Enrique Edgardo "Quique" Petrullo , quien también se hallaba detenido.

Las fuentes explicaron que Melazo, a través de su abogado, presentó un hábeas corpus para que se le conceda la prisión domiciliaria y alegó que está dentro de la población de riesgo ante el posible contagio del coronavirus. Este diagnóstico resulta opuesto al informe de los médicos de que lo revisaron en el penal de Ezeiza, donde está detenido con prisión preventiva confirmada por la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata.

El hábeas corpus está siendo analizado desde ayer mismo por la Sala I del Tribunal de Casación provincial, a cargo de Víctor Violini.

Precisamente Violini hizo lugar el lunes último a un pedido similar que presentó Petrullo, otro de los imputados en la misma causa, que en enero último fue elevada a juicio oral por el juez de Garantías de La Plata Agustín Crispo.

Además de Melazo y Petrullo, serán sometidos a juicio oral el excomisario mayor Gustavo Bursztyn y el oficial Gustavo Andrés Gregorio Mena y el teniente 1° Marcos Chiusaroli.

También están imputados Javier Ronco; Ángel Custodio "Pipi" Yalet; Adrián "Quichua" Manes; Carlos Bertoni; Carlos "Macha" Barroso Luna; Jorge "El fiscal" Gómez de Saravia; Héctor "Pepe" Vega: el ex barrabrava de Gimnasia, Martín Ezequiel "Gaucho" Fernández; el exjefe de la barra de Estudiantes, Rubén Orlando "El Tucumano" Herrera, y Claudia Edith Giunta.

Según la investigación que tuvo a su cargo la fiscal Betina Lacki, los procesados integran una asociación ilícita que cometía "robos bajo la modalidad de escruche, robo de autos y su posterior reducción, adulteración y venta, comercialización de estupefacientes, con un mismo modus operandi, con división y organización de tareas".

Además, precisó que "algunos de ellos, en su condición de efectivos policiales, aseguraban la zona, entregaban los trabajos y brindaban cobertura policial" y se presume que el exjuez brindaba protección a la banda.

Melazo renunció a su cargo en junio de 2017 cuando estaba apartado de sus funciones, de manera preventiva, por decisión del jury de enjuiciamiento abierto en su contra a partir de tres denuncias por mal desempeño y presuntas irregularidades en su juzgado.