Coronavirus: piden el juicio político de la magistrada que liberó a un violador

CÓRDOBA.- Fue presentado un pedido de juicio político contra una magistrada de la ciudad de San Francisco, en Córdoba , por haberle otorgado prisión domiciliaria a un hombre condenado por violar a su hija, quien no fue notificada sobre la decisión tomada en favor de su agresor. La solicitud contra la jueza María Teresa Garay fue realizada por la legisladora oficialista Carolina Basualdo .

La jueza argumentó al permitir el arresto domiciliario de Antonio Puntonet , de 61 años, condenado a ocho años y tres meses de prisión, que ese recluso integra el grupo de riesgo frente a posibles contagios del coronavirus. En la cárcel donde estaba alojado, el Establecimiento Penitenciario 7 de San Francisco, no hay casos de coronavirus . Tampoco la pandemia cruzó los muros de los otros diez penales cordobeses.

Puntonet abusó de su hija cuando esta tenía 14 años (ahora tiene 23) y fue condenado en febrero de 2019; por lo que solo estuvo un poco más de un año en la cárcel y ahora cumple arresto domiciliario en la casa de su pareja.

La legisladora Basualdo, presidenta de la Comisión de Equidad y Violencia de la Legislatura, realizó la presentación del pedido de jury después de conocer que la magistrada no notificó a la víctima, tal como lo establece la Ley Nº 27.372 de Derechos de las personas víctimas de delitos. "Entendemos que la decisión que tomó la jueza vulnera la Justicia y los derechos de la víctima, ya que incurre en un error", dijo.

Para la legisladora, la magistrada "incumplió la ley" y, además, no consideró otros informes que establecían que el detenido podía seguir preso porque estaban garantizados los tratamientos para sus patologías.

La hija de Puntonet difundió su opinión en una carta abierta: "El 23 de abril, fue un antes y un después. Me enteré por terceros que mi papá está libre. Desde ese día ya no me da más la cabeza. Y yo pregunto... ¿Qué pasó acá? ¿Por qué me tengo que enterar de esta forma? ¿Desde cuándo me soltaron la mano? Yo no pedí esto".

"Este es un escrito de parte de una persona que hoy ya no siente nada. Toda mi vida me movilicé para buscar lo mejor y cambiar la realidad que me aquejaba. Y así fue", agregó.

Dos informes con fecha 20 y 25 de marzo firmados por los médicos forenses Mario Vignolo, Mariano Pispieiro y Luis Cornaglia confirmaron que Puntonet "tiene antecedentes de padecer patologías crónicas (HTA, diabetes tipo 2 e insuficiencia cardíaca compensada)", pero agregaron que "estar alojado en establecimiento carcelario no impide el adecuado tratamiento y el control de la evolución de su patología por lo que puede permanecer alojado en su lugar detención".

La fiscal de instrucción Silvana Laura Quaglia rechazó el pedido de prisión domiciliaria: "Considero que no existía mérito para hacer lugar a la prisión domiciliaria del nombrado, al menos en esta instancia y sin perjuicio de una análisis posterior de la medida. Dejándose expresamente sentado que, a la situación de Covid-19 tanto en la esfera política, como de clínica médica y por qué no judicial, es una cuestión dinámica, pasible de cambios inmediatos y como tal debe ser tratada. Esto quiere decir que las resoluciones que se adopten en este sentido, pueden ser modificadas de acuerdo al avance o retroceso de este flagelo, siempre siguiendo las pautas que brinden los profesionales de la salud, a través de sus funciones específicas".