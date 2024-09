Crespones negros: la familia de una víctima de la inseguridad propone marcar los hitos de cada crimen en el conurbano

Escuchar

“Manuel López Ledesma, víctima de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, siempre en nuestros corazones, 26/5/24″. Eso es lo que se lee en la placa colocada en su honor en la esquina de Castro y Campo de Mayo, en Martín Coronado, partido de Tres de febrero, a cuatro meses del homicidio de “Manu”, el repartidor de 30 años que fue asesinado en la puerta de una pizzería por delincuentes que lo asaltaron para robarle la moto y el celular mientras esperaba un pedido de delivery.

La placa fue colocada por iniciativa de sus padres, quienes además de rendirle homenaje tienen la intención de que la modalidad continúe. Quieren que haya un cartel con un crespón negro y el nombre de cada víctima mortal de la inseguridad en el lugar de los hechos, como sucede en la ciudad de Buenos Aires y en algunos distritos del conurbano con las estrellas amarillas que recuerdan a quienes han muerto producto de incidentes viales.

La familia y los amigos de “Manu” quieren transformar su dolor en acción; por eso, además de exigir justicia buscan marcar un hito en cada lugar donde un ciudadano sea asesinado en un conurbano que aparece azotado por la acción del delito. “A ver si de una vez por todas los políticos se dan cuenta de cómo nos están matando”, afirmó, dolido, Osvaldo López, padre de Manuel.

El 26 de mayo, cerca de la medianoche, mientras trabajaba como repartidor, López Ledesma recibió tres disparos cuando una banda lo atacó a balazos para sacarle su teléfono celular e intentó llevarse su moto en la puerta de una pizzería de Tres de Febrero. Aunque fue trasladado en un patrullero hasta el Hospital Privado Nuestra Señora de la Merced, los médicos no pudieron salvarlo.

Familiares de Manuel López Ledesma, repartidor de delivery asesinado por motochorros en Martín Coronado Ricardo Pristupluk

La investigación permitió llegar rápidamente a Johana R., a quien le robaron su moto media hora antes que a Manuel, en la misma zona. Su testimonio y el análisis de las cámaras de seguridad comenzaron a dejar al descubierto la actividad de una banda activa, violenta, que no dudaba en matar. Una banda de “pirañas” que tenía a los repartidores de delivery como sus principales objetivos .

Por el crimen fueron detenidos Ezequiel Maximiliano Paniagua, Gastón Alexis Núñez, Nahuel Alejandro Gómez, y un menor, Manuel Ocanto, cuyo caso tramita en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Los dos primeros están acusados de “robo agravado”, ya que antes del asesinato le sustrajeron la moto a Johana R. En tanto, Gómez y Ocanto, que estaban en la moto cuando mataron a Manuel, enfrentan la imputación por “homicidio agravado”.

La banda llamada “Las pirañas de los deliverys”, según los investigadores, estaba integrada por Núñez, “Salchi” Gómez, Paniagua y Ocanto, alias Keloké. Apenas fue detenido, Núñez admitió haber sido responsable del primer robo, el de la moto de Johana. Dijo que iba en su propia moto con el Salchi Gómez y que en otro vehículos estaban Keloké y Paniagua. Además, dio datos de cada uno de sus secuaces.

La gavilla llevaba al menos un año operando y al principio se dedicaban a robos menores. Su principal fuente de ingreso eran los celulares, pero la policía también les secuestró marihuana y cocaína, por lo que se les inició otra causa para saber si el narcomenudeo es otro de sus ingresos. Lo cierto es que desde que incorporaron a Keloké, “las pirañas de los deliverys” ampliaron su actividad al robo de motos

Estaban detrás de ellos porque en el último tiempo se detectó un crecimiento del robo de motos, además de los celulares. No es la única pandilla que opera en la zona. El padre de Manuel confirmó tres intentos de robos más a compañeros de su hijo.

La novia, los padres y el hermano de Manuel López Ledesma, en el acto a cuatro meses de su homicidio Ricardo Pristupluk

Mientras la investigación avanza a buen ritmo –según calificadas fuentes judiciales, el crimen está prácticamente esclarecido–, la familia de Manuel convocó al acto que se realizó en la esquina de Castro y Campo de Mayo, donde el joven fue asesinado, no solo para colocar la placa, sino también para resaltar que Manu era un joven que, con humildad y mucho sacrificio, se ganaba la vida trabajando.

Con acompañamiento del abogado que los representa, Matías Morla, la familia López Ledesma impulsa la presentación de un proyecto de ley para que todas las víctimas de la inseguridad sean recordadas con la misma placa con la que se recordará a Manuel.

“Creemos que es una manera de mantener viva su memoria y, por sobre todas las cosas, concientizar al arco político para que de una vez por todas tomen medidas para frenar esta inseguridad que todos los días mata a chicos jóvenes y laburantes como Manu. Esperemos contar con el apoyo de algún legislador para que, tal como ocurre con las víctimas de tránsito, cada lugar donde muere una persona por la inseguridad quede señalado para siempre”, expresó Morla, que completó: “Hicimos todo para que en cuatro meses la Justicia tenga a los responsables de la muerte de Manuel. Ahora vamos a trabajar para llegar a juicio y que les caiga todo el peso de la ley”.

El jueves 26 de septiembre se realizó un acto en Av. Campo de Mayo y Claudio Castro, Tres de Febrero, para pedir Justicia por el crimen de Manuel López Ledesma, un delivery asesinado por motochorros Ricardo Pristupluk

Además de Osvaldo y Liliana, los padres de Manuel, también participaron del acto su novia, su hermano y la monja Martha Pelloni, quien acompaña a la familia desde un primer momento. Un importante grupo de vecinos y amigos de Manu se sumaron para recordarlo y seguir exigiendo justicia.

“Nosotros no vamos a parar hasta que los asesinos de Manuel estén sentenciados y presos. Pero también nos mueve esta idea de poder dejar algo, que su muerte no sea en vano. Por eso estamos con esta iniciativa de recordar a cada una de las víctimas con un cartel, para que si es necesario se inunde de ellos la provincia. Así de una vez por todas los políticos se dan cuenta de cómo nos están matando”, aseguró conmovido el padre.

La familia tiene el compromiso de Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, de reunirse esta semana. El objetivo es trasladarle la propuesta y, así, lograr apoyo político para impulsar la ley.

Matías Morla Archivo

El padre Luis, de la Iglesia Nuestra Señora de Lourdes de Santos Lugares, fue el encargado de realizar la bendición de la placa y también clamó por justicia. La hermana Pelloni cerró el acto: “No hay paz en las familias si no se encuentra justicia. Es muy importante no olvidarnos de las víctimas para poder alguna vez terminar con la inseguridad”.