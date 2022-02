Crimen del cajero: murió Aceituna, el prófugo que había sido detenido tras resistirse a los tiros

Alberto Manuel Freijo, alias Aceite o Aceituna, hasta ayer era uno de los prófugos más buscados de la Argentina. Tenía pedido de captura por su participación en el robo de la sucursal Isidro Casanova del Banco Nación, donde fue asesinado el cajero Mario Chávez Torres, el 31 de enero de 2020. Ayer fue detenido por la policía bonaerense. Se resistió a los tiros a ser capturado. Terminó esposado y gravemente herido de bala. Hoy murió.

El sospechoso, de 41 años, falleció a las 10.44 en la sala de terapia intensiva del hospital El Cruce, de Florencio Varela. Su estado de salud era crítico debido a las heridas sufridas en el enfrentamiento armado que mantuvo ayer con la policía, según informó la agencia de noticias Télam.

“Mi deseo profundo es que se muera y me encantaría verla a la madre llorar, yo soy mamá de un hijo único y no me quedó nada más que lo material”, había dicho a Télam la madre de la víctima, Trinidad Torres luego de enterarse sobre la captura del sospechoso.

El Ministerio de Seguridad de la Nación ofrecía una recompensa de 5.000.000 de pesos para quien aportara información que permitiera su detención.

Según pudo saber LA NACION de fuentes policiales, ayer, tras obtener información de dónde podía estar el sospechoso buscado desde hace dos años, detectives de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado y personal del grupo de elite Halcón hicieron un operativo cerrojo en el barrio Santa Rosa, de Florencio Varela.

Ayer a la tarde, Aceituna llegó a pie a un inmueble situado en Noruega, entre Berna y La Haya. Apenas escuchó el grito de “¡alto, policía!”, Freijo sacó un arma y comenzó a disparar contra el comisario inspector Matías López y el personal que lo acompañaba.

“Los policías repelieron la agresión. Freijo resultó herido a la altura de omóplato izquierdo y en el brazo izquierdo. Al terminar el tiroteo, fue reducido y detenido. El personal policial resultó ileso”, agregaron las fuentes consultadas.

En poder de Aceituna, la policía secuestró una pistola Bersa calibre 9 milímetros, una pistola ametralladora Halcón calibre 9mm. con el cargador colocado y una bala en la recámara, municiones, un chaleco negro y una gorra con la inscripción de “Policía”, un juego de esposas y una placa de la policía bonaerense.