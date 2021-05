Crimen en Recoleta: el supuesto asesino de Violeta pidió medicación para poder dormir

Juan Pérez Sánchez está detenido, acusado de haber matado a golpes a Violeta Argentina Fernández, una mujer de 78 años que vivía en situación de calle en Recoleta y que era conocida y muy querida por muchos vecinos. El presunto homicida, que pasado mañana cumple 26 años, pidió “con carácter de urgencia” tener una entrevista con un psiquiatra para que lo medique porque asegura que no puede dormir.

La solicitud de Pérez Sánchez fue hecha durante la audiencia en la que se amplió la acusación en su contra. El 23 de abril pasado, el juez en lo criminal y correccional porteño Edmundo Rabbione lo había procesado con prisión preventiva por el delito de homicidio simple. Pero la fiscal Mónica Cuñarro solicitó que se agravara la imputación al considerar que el crimen había ocurrido en un contexto de violencia de género.

El viernes pasado fue la audiencia en la que Pérez Sánchez fue indagado por el delito de “homicidio agravado por haber sido perpetrado por un hombre hacia una mujer y mediando violencia de género”. Por consejo del defensor oficial Mariano Juárez, el acusado se negó a declarar, pero sostuvo: “Quiero pedir con carácter urgente me vea un psiquiatra y me medique porque no puedo dormir. Ya lo pedí varias veces y hasta el momento nadie me examinó”.

Violeta tenía 78 años

El crimen ocurrió el 6 del mes pasado entre la 1.05 y la 1.13 en el puerta de un edificio de Agüero 2391, lugar donde dormía Violeta, como la llamaban todos los vecinos. El acusado del homicidio tiene 25 años y también, hasta su detención, vivía en situación de calle.

La fiscal Cuñarro pudo reconstruir los momentos previos al homicidio a partir del análisis de las cámaras de seguridad de la zona y la declaración de testigos.

“La víctima fue sorprendida por el imputado, quien sin motivo aparente alguno se abalanzó sobre ella y le propinó varios golpes en su cabeza, presumiblemente con sus puños, provocándole traumatismos craneoencefálicos que desencadenaron su inmediato deceso”, sostuvo el magistrado cuando procesó al imputado por el delito de homicidio simple.

Pérez Sánchez vive en situación de calle desde los 12 años. Hasta su detención, según explicó, era vendedor ambulante de productos de limpieza y ganaba entre 1000 y 1500 pesos por día.

“Se logró acreditar que el acusado cometió su conducta mediando violencia de género. Esto surge, en primer lugar, ya que el acusado, valiéndose de la nocturnidad y del estado de vulnerabilidad de la víctima, toda vez que se encontraba en situación de calle y durmiendo o desprevenida, llevó a cabo un accionar que le causó la muerte”, sostuvo Cuñarro al solicitar la ampliación de la declaración indagatoria del sospechoso.

Según destacó el juez en la resolución donde procesó al imputado, Violeta fue atacada mientras dormía. La autopsia hecha por el Cuerpo Médico Forense (CMF) determinó que la causa de la muerte fue un “traumatismo cráneo encefálico y cardiopatía hipertrófica”.

El magistrado explicó que “la prueba forense” dejó en evidencia que uno de los golpes que recibió la víctima fue hecho con “un objeto pequeño con punta” que le “provocó un orificio en el sector frontal izquierdo del rostro, a partir del cual, en forma radiada, se produjo la fractura de los restantes huesos del cráneo, y la consiguiente hemorragia que culminó con su deceso”.

Entre la ropa de la víctima fueron hallados 19.000 pesos y 1200 dólares. El homicidio, como sostuvo el juez en su resolución, no tuvo motivos aparentes. Quedará la duda de si cuando regresó en la escena del crimen y revisó la ropa de Fernández, Pérz Sánchez buscó algo de valor, pero no pudo llevárselo al aparecer un peatón, que fue finalmente quien llamó al 911.

La del crimen no fue la primera vez que Fernández fue víctima de Pérez Sánchez. En marzo de 2018, mientras dormía, sufrió un violento intento de robo. El ladrón fue condenado a la pena de 12 meses de cárcel de cumplimiento efectivo. Se trataba de la misma persona que ahora está presa por el asesinato.

