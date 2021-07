Crimen sicario en Rosario: asesinaron al jefe de radiología de un hospital

ROSARIO.-Un ataque sicario tuvo como víctima este lunes al mediodía al jefe de Radiología del hospital Centenario de Rosario, Mauricio Morera, de 53 años, que fue ejecutado cuando bajó de su auto en la puerta del edificio donde vive en esta ciudad.

El ataque se produjo en Ituzaingó y Chacabuco, en la puerta de un edificio que construyó el gremio de UPCN, que era donde vivía la víctima. Según informó la fiscal Gisela Paolicelli, Morera llegó hasta ese lugar en su auto, con un acompañante, que es compañero de trabajo en el hospital, que salvó su vida por una casualidad del destino: el arma del asesino se trabó cuando le apuntaba a la cabeza para ejecutarlo.

“En el estacionamiento lo estaba esperando una persona que sin decirle nada, sin exigirle dinero o efectos personales, simplemente le disparó. Al parecer el asesino quiso efectuar más disparos pero se le trabó el arma. El hombre que acompañaba a la víctima dijo que también le apuntó a él, pero sin dudas el blanco del ataque era el conductor del vehículo”, sostuvo la fiscal.

Según el testimonio de un vecino que vio cómo sucedió el homicidio, el sicario era un hombre de mediana estatura, que estaba vestido de negro y llevaba barbijo de ese color en el momento del ataque.

Según esos testimonios, el homicida estaba a pie pero no se pudo determinar si lo estaban esperando en algún vehículo para escapar.

Sobre la hipótesis del asesinato, la fiscal Paolicelli señaló que “podría ser una cuestión interpersonal pero no aún no se sabe de qué índole”, indicó, y agregó que por el momento no hay información que indique que Morera haya estado amenazado por alguna razón.

Morera se desempeñaba desde hacía tiempo como jefe del área de diagnóstico por imágenes del hospital Centenario. Murió en el acto al recibir dos disparos en el pecho y en la cabeza. Los vecinos señalaron a los investigadores que sólo escucharon dos disparos, por lo que el sicario fue preciso a la hora de la ejecución. El calibre del arma homicida sería calibre 22 largo.

Los investigadores policiales señalaron que el homicida conocía la zona, porque lo esperó en el estacionamiento del edificio, donde se logró meter en momentos en que la puerta de entrada estaba abierta.

